В Хабаровском крае не планируют вводить систему цифровых пропусков

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение. Архивное фото

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение

ХАБАРОВСК, 23 апр - РИА Новости. Власти Власти Хабаровского края не подавали заявку в Минкомсвязи России на введение в регионе системы цифровых пропусков для предотвращения распространения коронавируса , так как считают эту меру преждевременной, сообщили журналистам в пресс-службе правительства края.

"Хабаровский край заявку не подавал. Вводить сегодня в Хабаровском крае электронные пропуска - преждевременная мера", - сказал представитель пресс-службы.

По данным минздрава Хабаровского края, на утро четверга в регионе зарегистрировано 272 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки 28. Пять человек скончались, 21 выздоровел.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

В России выявили 57 999 случаев заражения, свыше 4,4 тысячи пациентов выздоровели. За последние сутки число заболевших оказалось меньше, чем было накануне, — 5236 по сравнению с 5642.