Эксперт: человек стал идеальным "хозяином" для вирусов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Человечество стало супервидом, который распространен по всей планете, и при этом сохраняет тесное взаимодействие между особями, поэтому человек стал идеальным "хозяином" для любого вируса, сообщила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
“Отсутствие подобных эпидемий раньше можно объяснить тем, что человечеству везло, и второе - мы еще не достигли критической массы. Сейчас человечество - это супервид, который распространен всюду. Его очень выгодно использовать вирусу в качестве "хозяина", потому что легко распространиться. Человечество стало еще и очень связанным: самолеты, поезда, корабли курсируют постоянно, прокладка дорог к месторождениям и через леса. Вирусу встретиться с человеком легко”, - сказала Воронцова.
Она также отметила, что раньше между человеком и животным существовал буфер в виде дикой природы.
“В нетронутой природе у животных есть свой дом, свой биотоп. Этот дом катастрофически сократился. Были тропические леса, куда человек не проникал. Жили рядом местные жители, которые и болели, но далеко вирус не выходил”, - пояснила Воронцова.
Эксперт обратила внимание на клещей, которые переносят болезнь Лайма.
“Открыли этого клеща и эту болезнь в 70-е годы. Обычно “хозяевами” клещей были олени, а сейчас это стало повсеместным заболеванием. Во всяком случае, на восточном побережье США. И потепление оказывает в этом процессе меньшую роль, чем освоение человеком территорий”, - сказала Воронцова.