Эксперт: человек стал идеальным "хозяином" для вирусов

“Отсутствие подобных эпидемий раньше можно объяснить тем, что человечеству везло, и второе - мы еще не достигли критической массы. Сейчас человечество - это супервид, который распространен всюду. Его очень выгодно использовать вирусу в качестве "хозяина", потому что легко распространиться. Человечество стало еще и очень связанным: самолеты, поезда, корабли курсируют постоянно, прокладка дорог к месторождениям и через леса. Вирусу встретиться с человеком легко”, - сказала Воронцова.