В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.

Как уточнили в ведомстве, соответствующие заявки подали власти регионов.

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволяет работодателем подавать через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.

После верификации заявки формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на их e-mail.

Инициатива Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин , в свою очередь, на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с участием глав субъектов предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые из-за ситуации с COVID-19 меры.

"Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее", - предложил он.

Мэр также пригласил к сотрудничеству глав российских регионов.

Система электронных пропусков в Москве

Сергей Собянин сообщил в минувшую субботу о дополнительных изменениях в пропускном режиме в Москве из-за ситуации с коронавирусом, соответствующие указы опубликованы на сайте мэра и разъяснены в его личном блоге. Кроме того, он отметил, что все временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются до 1 мая.

С 22 апреля в столице введен автоматизированный контроль за соблюдением пропускного режима, что позволит избежать нарушения социальной дистанции в городском транспорте и исключить личный фактор при проверке пропусков. Поездки в городском транспорте теперь можно совершать только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему картой "Тройка", "Стрелка" или социальной картой.

При поездке на личном автомобиле отслеживать наличие спецпропуска будут камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также дорожно-патрульные службы Госавтоинспекции. Владельцам авто, чтобы не получить штраф за нарушение пропускного режима, необходимо включить в цифровой пропуск госномер автомобиля, на котором осуществляются поездки, причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями.

Соблюдение пропускного режима

Департамент транспорта Москвы сообщил, что 15% автомобилистов 22 апреля ездили по столичным дорогам без спецпропусков, при этом уже более 3 миллионов 900 тысяч автомобилистов в Москве привязали номера машин к цифровому пропуску.

Кроме того, около 2,5 тысяч человек не смогли проехать на метро в Москве из-за отсутствия привязанного к карте пропуска.

В России, по последним данным, выявили 57 999 случаев заражения, свыше 4,4 тысячи пациентов выздоровели. За последние сутки число заболевших оказалось меньше, чем было накануне, — 5236 по сравнению с 5642.