Банки рассказали об активизации мошенников во время самоизоляции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Крупные банки в период действия режима самоизоляции зафиксировали рост активности мошенников, пытающихся похитить средства их клиентов, следует из сообщений кредитных организаций.

ВТБ , количество таких попыток в первой половине апреля выросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце, клиенты стали чаще заявлять о случаях мошенничества в контакт-центр банка. А во время второй нерабочей недели (с 6 по 12 апреля) число подобных обращений выросло в 2,5 раза по сравнению со средними значениями марта. По подсчетам, количество таких попыток в первой половине апреля выросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце, клиенты стали чаще заявлять о случаях мошенничества в контакт-центр банка. А во время второй нерабочей недели (с 6 по 12 апреля) число подобных обращений выросло в 2,5 раза по сравнению со средними значениями марта.

О похожей тенденции рассказали в Промсвязьбанке . По словам директора службы информационной безопасности компании Дмитрия Миклухо, за последний месяц число обращений в колл-центр клиентов, столкнувшихся со звонками мошенников, увеличилось примерно на треть. При этом Миклухо отметил, что в подавляющем большинстве попытки злоумышленников похитить средства были безуспешными.

По данным ВТБ, более 90% попыток мошенничества основаны на социальной инженерии (психологические методы, направленные на хищение средств обманным путем) с применением негативной новостной повестки о пандемии коронавируса и экономической ситуации. В основном злоумышленники используют уже известный прием: под видом банковских сотрудников звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и СМС-пароли от банка, уточнил Миклухо.

Ранее глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров заявил РИА Новости, что россиянам нужно быть максимально внимательными и соблюдать меры цифровой гигиены в период пандемии, чтобы не попасть на "удочку" злоумышленников.

Эксперт отметил, что новые реалии дают киберпреступникам множество возможностей: люди чувствуют себя уязвимыми, стараются найти актуальную информацию о вирусе, и злоумышленники используют это в своих интересах. При этом он посоветовал не открывать письма и СМС, пришедшие от незнакомых отправителей, даже если они маскируются под такие известные организации, как ВОЗ или Минздрав России.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, количество заболевших COVID-19 в мире достигло почти 2,5 миллиона человек, более 169 тысяч человек скончались.