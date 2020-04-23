В Китае выздоровели более 93% зараженных коронавирусом

ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Китае, как ввозных, так и локальных, с каждым днем снижается: в настоящий момент в больницах остаются менее 1 тысячи пациентов, 93,2% зараженных выздоровели, 5,59% скончались, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 82 798, из них 77 207 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 93,2% от общего числа заболевших.
Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 14 670 случаев заражения, из них 120 с летальным исходом, смертность составила 0,81%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, было выявлено 68 128 случаев заражения, 4512 человек скончались, смертность составила 6,62%.
При этом в городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 7,68%. Всего в Китае эпидемия унесла жизни уже 4632 человек, смертность в среднем по стране составила 5,59%.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.