Эксперт: человек получил большинство инфекционных болезней от животных

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Человек получил три четверти всех инфекционных болезней от животных, сообщила РИА Новости биолог, участник конференций конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
"С конца 90-х годов один из главных доводов на переговорах по торговле дикими животными, почему нельзя торговать животными - это опасность того, что они являются переносчиками вирусов, микробов и паразитов. Три четверти инфекционных болезней, которые есть у человека, получены от животных. Это зоонозные болезни", - сказала она.
Как пояснила Воронцова, с 1960-х годов ученые начали смотреть, какое количество эпидемий возникло от животных: СПИД - от шимпанзе, SARS - от летучих мышей, MERS или атипичная пневмония пришла от верблюдов.
"У меня связана личная история с дикими животными и вирусами. В 90-е годы на таможне задержали двух шимпанзе. Везти их было некуда, поэтому отправили в Московский зоопарк. Мы решили взять анализы и посмотреть, что у них. Выяснилось, что одно из животных имело антитела Эболы. Значит, шимпанзе ранее переболел Эболой. Но представить, что могли ввести в страну болеющую шимпанзе, весьма легко", - уточнила Воронцова.
"Торговля дикими животными идет по всему миру и оценивается в 60 миллиардов долларов в год. Как правило, о болезнях не думают, когда совершают сделки", - добавила эксперт.
По ее словам, "мокрые рынки", где торгуют дикими животными, есть не только в Китае, но и во всей Юго-Восточной Азии, в Западной Африке и Южной Америке.