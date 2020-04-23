Эксперт: человек получил большинство инфекционных болезней от животных

"С конца 90-х годов один из главных доводов на переговорах по торговле дикими животными, почему нельзя торговать животными - это опасность того, что они являются переносчиками вирусов, микробов и паразитов. Три четверти инфекционных болезней, которые есть у человека, получены от животных. Это зоонозные болезни", - сказала она.

Как пояснила Воронцова, с 1960-х годов ученые начали смотреть, какое количество эпидемий возникло от животных: СПИД - от шимпанзе, SARS - от летучих мышей, MERS или атипичная пневмония пришла от верблюдов.

"У меня связана личная история с дикими животными и вирусами. В 90-е годы на таможне задержали двух шимпанзе. Везти их было некуда, поэтому отправили в Московский зоопарк. Мы решили взять анализы и посмотреть, что у них. Выяснилось, что одно из животных имело антитела Эболы. Значит, шимпанзе ранее переболел Эболой. Но представить, что могли ввести в страну болеющую шимпанзе, весьма легко", - уточнила Воронцова.