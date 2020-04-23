Лифтостроение в России может потерять до 20% спроса из-за коронавируса

"Остановка строительства влечет за собой снижение влечение спроса на продукцию лифтостроительных предприятий. Если разобрать на примере Москвы, то лифтостроение собирает порядка 15 миллиардов рублей в год. Соответственно, остановка на три месяца ведет к потере до трети выручки. Мы надеемся на лучшие результаты, но ввиду того, что были приостановлены стройки, а фонды капитального ремонта также ушли на карантин, в несколько раз снизилось число конкурсных процедур на замену лифтов. Поэтому в целом мы видим, что отрасль лифтостроения в России может потерять минимум 20% спроса в 2020 году", - сказал Чернышов.