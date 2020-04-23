Китай за сутки выявил 10 случаев заражения коронавирусом

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 798 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 959 человек (63 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 207 человек выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 27 таких случаев, из них один - ввозной. За минувшие сутки из карантина выпущен 31 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось, еще три случая из бессимптомных были переквалифицированы в подтвержденные. Под наблюдением остаются еще 984 бессимптомных носителя.