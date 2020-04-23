Таланты на самоизоляции: Лайма Вайкуле сделала предложение любителям петь

"Непривычно, что ты остановился, зато есть время подумать. Я по-прежнему могу петь песни в студии, но я не еду на концерты. Для меня, человека, который все время в разъездах, это очень непривычно. Аэропорты, самолеты, темп жизни остановился в одно мгновение", – признается Лайма Вайкуле.

"Сегодня, когда музыкант сидит дома, у него есть возможность заниматься творчеством, сделать домашнюю запись какой-то песни. У нас создан конкурс Laima Voice в интернете, уже больше 1000 исполнителей из разных стран прислали свои работы, свои песни. В конце мы будем выбирать лучших, которые будут выступать на фестивале Laima Rendezvous , когда это будет уже разрешено. В этом году фестиваль будет проходить шестой раз, но все зависит от того, какая будет ситуация в мире", – рассказала Лайма Вайкуле в эфире радио Sputnik.