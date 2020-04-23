В Мексике 1043 человека за сутки заразились коронавирусом

"В настоящее время у нас есть 10544 подтвержденных с 28 февраля случая, однако за последние 14 дней были выявлены 3618 случаев - это мотор эпидемии, а остальные почти 7 тысяч случаев относятся к лицам, восстановившимся после болезни", - сказал Лопес-Гатель.