В Мексике 1043 человека за сутки заразились коронавирусом

МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что число выявленных случаев коронавируса достигло 10544, за сутки диагноз подтвердили у 1043 человек.
"В настоящее время у нас есть 10544 подтвержденных с 28 февраля случая, однако за последние 14 дней были выявлены 3618 случаев - это мотор эпидемии, а остальные почти 7 тысяч случаев относятся к лицам, восстановившимся после болезни", - сказал Лопес-Гатель.
Число летальных случаев у пациентов с COVID-19 в Мексике выросло за сутки на 113 до 970 человек. Власти изучают 7706 подозрительных случаев заболеваний.
Накануне Лопес-Гатель сообщил о переходе национальной эпидемии коронавируса в третью фазу, для которой характерны тысячи случаев заражения на территории отдельных регионов и невозможность отследить их источник. В Мехико зарегистрирована треть из общего числа случаев COVID в стране.
До 30 мая в Мексике действуют карантинные меры и добровольная социальная изоляция, однако по плану властей в ряде регионов, где позволит эпидемиологическая обстановка, постепенное снятие ограничений начнется 18 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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