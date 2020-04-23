СМИ: в Москве разъяснили условие бесплатного лечения пациентов с COVID-19

Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке. Архивное фото

Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только в том случае, если их привезли в больницу на скорой помощи. Соответствующее уведомление фонд разослал руководителям медицинских организаций, где лечат заболевших COVID-19, сообщает журнал об индустрии здравоохранения Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только в том случае, если их привезли в больницу на скорой помощи. Соответствующее уведомление фонд разослал руководителям медицинских организаций, где лечат заболевших COVID-19, сообщает журнал об индустрии здравоохранения Vademecum со ссылкой на документ.

Доставка пациента бригадами скорой и неотложной медицинской помощи также необходима при диагнозах "острая очаговая пневмония неосложненная" и "дыхательная недостаточность первой-второй степени с тяжелым течением".

Госпитализация одного пациента обходится системе обязательного медицинского страхования в 200–205 тысяч рублей, сообщает также Vademecum.

В самом МГФОМС пока не прокомментировали эту информацию.

Руководитель одного из расположенных в Москве федеральных центров отмечает, что в данном случае порядок госпитализации по "скорой" единственно верный и нацелен на сдерживание распространения заболевания, а также оптимальную загрузку коечного фон

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ , инфицированы почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.

В России выявили 57 999 случаев заражения, свыше 4,4 тысячи пациентов выздоровели. За последние сутки число заболевших оказалось меньше, чем было накануне, — 5236 по сравнению с 5642.