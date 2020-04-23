МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 40 тысяч, скончались почти две тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 38 932 зараженных и 1871 скончавшемся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.