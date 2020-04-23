Ярошенко направили на обследование после смерти сокамерника от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 22 апр — РИА Новости, Алан Булкаты. Российского летчика Российского летчика Константина Ярошенко , который отбывает тюремный срок в США и пожаловался на симптомы коронавируса , направили на медицинское обследование, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.

Как рассказал ранее адвокат Ярошенко Алексей Тарасов , россиянин полагает, что у него коронавирус и все заключенные в камере заболели. По словам защитника, сокамерник летчика умер от COVID-19.

Российское генконсульство в Нью-Йорке запросило тюрьму "Дэнбери", в которой содержат Ярошенко, о ситуации с COVID-19 в стенах учреждения и о состоянии россиянина.

"Администрация тюрьмы сообщила о направлении россиянина на медицинское обследование", — сказал Топольский.

Дипломат выразил надежду на то, что врачи безотлагательно осмотрят Ярошенко и окажут ему всю необходимую медицинскую помощь. Он также отметил, что консульство "держит ситуацию на контроле".

Дело Константина Ярошенко

В мае 2010 года Ярошенко задержали в Либерии в результате спецоперации и вскоре после этого экстрадировали в США.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка распространила пресс-релиз, согласно которому задержанного подозревали в переброске четырех тонн кокаина из Южной Америки в Африку, а оттуда — в США.

В сентябре 2011 года суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы.

В мае 2015 года судья отказал защите в повторном рассмотрении дела.

В Москве неоднократно выражали обеспокоенность состоянием здоровья летчика и заявляли о готовности продолжать добиваться от США соблюдения его прав.