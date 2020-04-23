В России за сутки ликвидировали более 190 лесных пожаров

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22 апреля в России ликвидировано 194 лесных пожара на площади 19 486 гектаров", - говорится в сообщении.

Кроме того, на полночь 23 апреля в России действовало 59 лесных пожаров на площади 12 298 гектаров, по которым вели активное тушение. При этом наибольшая площадь пожаров, которые тушили, фиксируется в Забайкалье (6 459 гектаров).