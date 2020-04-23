Юрист дала советы женщинам, подвергающимся насилию при карантине

"Сложнее всего женщинам, у которых уже давно плохие отношения в семье, тем более, если они уже запустили бракоразводный процесс или просто решили уйти от своих мужей. В таких случаях нужно по возможности избегать проживания с мужем в одной квартире, а на встречу с ним соглашаться только в присутствии адвоката или другого посредника", - сказала Кав.