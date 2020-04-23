Юрист дала советы женщинам, подвергающимся насилию при карантине

АНКАРА, 23 апр - РИА Новости, Алена Палажченко. Женщины, которые опасаются за свою безопасность в семьях во время карантина из-за пандемии коронавируса, должны иметь наготове сумку во всем необходимым на случай бегства из своего дома, заявила РИА Новости глава турецкой неправительственной организации "Остановим убийства женщин" Гюльсюм Кав.
Как ранее сообщила полиция Стамбула, домашнее насилие с момента введения карантина возросло почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Только в марте было зарегистрировано около 2,5 тысячи случаев насилия в семьях, 29 женщин были убиты.
"Каждая женщина должна знать все телефоны, по которым она может попросить помощь в случае чрезвычайной ситуации у себя дома. У женщин, которые не уверены в своей безопасности, должна быть собрана сумка на случай экстренного покидания квартиры, там должны быть как лекарства и перевязочные материалы, так и копии документов", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в группе наибольшего риска находятся женщины, которые уже решили подать на развод, и их мужья об этом знают.
"Сложнее всего женщинам, у которых уже давно плохие отношения в семье, тем более, если они уже запустили бракоразводный процесс или просто решили уйти от своих мужей. В таких случаях нужно по возможности избегать проживания с мужем в одной квартире, а на встречу с ним соглашаться только в присутствии адвоката или другого посредника", - сказала Кав.
Он добавила, что чаще всего именно на этих "последних" встречах по инициативе мужей, на которые женщины приходят одни, и происходят убийства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Многие государства применяют у себя стратегию жестких карантинных мер, которые предполагают изоляцию граждан.
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