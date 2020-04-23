Поставщиков медсредств во Владивостоке предостерегли от завышения цен

Постановлением правительства РФ установлен перечень медицинских изделий, на которые размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара. При их продаже в аптечных сетях предельный размер розничной надбавки не должен превышать 10 копеек. Это респираторы, маски, марля, перчатки медицинские, комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов и другие