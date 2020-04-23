Поставщиков медсредств во Владивостоке предостерегли от завышения цен

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Прокуратура объявила поставщикам лекарств и средств защиты во Владивостоке предостережения о недопустимости завышения отпускных цен в условиях распространения коронавируса, сообщает прокуратура Приморья.
Постановлением правительства РФ установлен перечень медицинских изделий, на которые размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара. При их продаже в аптечных сетях предельный размер розничной надбавки не должен превышать 10 копеек. Это респираторы, маски, марля, перчатки медицинские, комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов и другие
"С целью недопущения необоснованного завышения цен на указанные товары в период повышенного спроса на них прокуратурой Советского района Владивостока руководителям операторов по поставке лекарственных средств и средств индивидуальной защиты объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона", - говорится в сообщении.
Представитель краевой прокуратуры уточнил РИА Новости, что фактов завышения цен на медсредства не было.
В Приморье зафиксировано 178 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли, 13 выписаны.