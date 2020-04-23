Пилоты рассказали, почему в салоне самолета не стоит бояться вирусов

"Кроме того, в полете воздух в салоне полностью обновляется раз в три минуты и перед тем, как вернуться обратно, пропускается через салонные HEPA-фильтры. Забортный воздух попадает через двигатель в систему кондиционирования очень горячим - настолько, что там ничего не выживет. Охлаждается до 200 градусов Цельсия, смешивается с внутренним воздухом из салона. В смешивающем устройстве стоят эти самые фильтры. При этом в документах производителей фильтров фигурирует число в 99,99% как качество фильтрации вирусных частиц", - прокомментировал ситуацию пилот.