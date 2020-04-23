Источник: Ту-134 выведут из эксплуатации Минобороны до 2033 года

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Срок эксплуатации самолетов Ту-134 в Минобороны России истекает в 2033 году, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Несколько десятков самолетов Ту-134 будут эксплуатироваться в Минобороны до 2033 года", - сказал источник.
По его словам, срок эксплуатации этих машин в настоящее время составляет 50 лет и в 2033 году этого возраста достигнет самый молодой из них.
В 2011 году занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать вывод из эксплуатации самолета Ту-134 на регулярных рейсах с 2012 года. Последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский самолет Ту-134 20 мая 2019 года совершил заключительный рейс из Иркутска в Мирный, а оттуда в Новосибирск, чтобы стать экспонатом музея авиации. По данным открытых источников, Минобороны эксплуатирует 36 Ту-134А и Ту-134А-3.
Ту-134 - советский пассажирский самолет, разработанный в начале 1960-х годов в ОКБ им. Туполева и выпускавшийся серийно с 1966 по 1984 год на Харьковском авиационном производственном объединении. Он рассчитан на перевозку около 80 пассажиров по маршрутам малой и средней протяженности. Самолет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями серии Д-30, которые были разработаны специально для него. Впоследствии эти силовые установки также устанавливались на самолеты Ил-76, А-40 и М-55. Кроме того, существует его вертолетная версия.
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