Источник: Ту-134 выведут из эксплуатации Минобороны до 2033 года

"Несколько десятков самолетов Ту-134 будут эксплуатироваться в Минобороны до 2033 года", - сказал источник.

По его словам, срок эксплуатации этих машин в настоящее время составляет 50 лет и в 2033 году этого возраста достигнет самый молодой из них.