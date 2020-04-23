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РИА Наука
2020-04-23T10:10
https://ria.ru/20200423/1570439757.html
"Роскосмос" попросил в 2,5 раза больше денег на создание "Ангары"
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РИА Новости

"Роскосмос" попросил в 2,5 раза больше денег на создание "Ангары"

03:05 23.04.2020 (обновлено: 10:10 23.04.2020)
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© РИА Новости / Андрей КрасильниковМакет ракеты-носителя "Ангара 1.2"
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2
© РИА Новости / Андрей Красильников
Макет ракеты-носителя "Ангара 1.2". Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. "Роскосмос" хочет увеличить финансирование проекта "Ангара" для космодрома Восточный до 65 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше, чем изначально планировалось. Это следует из материалов госкорпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
На опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Амур", которая предусматривает создание космического ракетного комплекса тяжелого класса, в период с 2016 по 2025 год первоначально намечалось выделить 26,2 миллиарда рублей. На эти деньги планировалось разработать ракету "Ангара-А5" для космодрома и провести ее летные испытания, включающие три пуска.
Ранее сообщалось, что первый пуск "Ангары-А5" с Восточного с беспилотным космическим кораблем "Орел" назначен на август-сентябрь 2023 года. Второй и третий старты с "Орлом" и тяжелым космическим аппаратом запланированы на 2024 год. С 2019-го на Восточном идет строительство стартового комплекса для "Ангары".
Согласно материалам "Роскосмоса", объемы финансирования ОКР "Амур" планируется скорректировать в действующей по 2025 год Федеральной космической программе таким образом, что общая сумма вырастет до 65 миллиардов рублей.
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Так, в 2020 году собираются выделить 3,9 миллиарда вместо трех миллиардов рублей; в 2021-м — 2,9 вместо 3,1; в 2022-м — три вместо 3,3; в 2023-м — 11,4 вместо 3,6; в 2024-м — 17,9 вместо 2,6; в 2025-м — 19 вместо 2,7. При этом сокращение финансирования в 2021-2022 годах объясняется "приведением к параметрам федерального бюджета на 2020-2022 годы с учетом решений госкорпорации "Роскосмос" от 12 марта 2020 года".
С чем связана необходимость увеличения финансирования в 2,5 раза, не уточняется. Однако известно, что "Роскосмос" планирует создать и испытать на Восточном модернизированную ракету "Ангара-А5М" и ракету повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
В 2014 году с космодрома Плесецк были осуществлены первые пуски ракет "Ангара-1.2" и "Ангара-А5". Второй пуск "Ангары-А5" планируется до конца 2020 года.
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РИА НаукаРоссияВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
Популярные комментарии
Рогозин красавчик. На 30% дешевле будут продавать запуски ракет, зато в 2.5 раза больше денег якобы на ракету просят. Уж простите, но это наглость. Брать из бюджета денег и тратить на свои хотелки. У нас же цены в рублях. Чего вдруг в 2.5 раза подорожало? А Восточный вообще не работает почти. 2 запуска в год... Смешно. Пора уже Рогозину на покой. Бюджет не корова, не надо всем ее доить.
23 апреля, 04:25
ooleg
81000113
Просто хотят сорвать огромный куш.
23 апреля, 03:38
sstry1967
55400118
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