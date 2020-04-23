Врач: нет доказательств передачи коронавируса через домашних животных

ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Доказательств передачи коронавируса через домашних животных нет, заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Ранее в среду агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что две кошки в штате Нью-Йорк заразились коронавирусом, болезнь у них протекает без осложнений. Первая заболела через неделю после того, как у ее хозяина появились признаки ОРВИ, хотя коронавирус так и не подтвердился, она могла заразиться во дворе. Вторая, вероятно, заразилась от своего хозяина.
"Конечно, животные, домашние животные, могут заразиться. Сообщалось, что крупные кошки в зоопарках заражены коронавирусом. Нет никаких доказательств того, что вирус передается от домашнего животного к человеку", - сказал Фаучи на пресс-конференции в Белом доме.
Он добавил, что "все возможно, но мы не видели никаких доказательств с эпидемиологической точки зрения, что домашние животные могут быть переносчиками".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.