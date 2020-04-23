Врач: нет доказательств передачи коронавируса через домашних животных

"Конечно, животные, домашние животные, могут заразиться. Сообщалось, что крупные кошки в зоопарках заражены коронавирусом. Нет никаких доказательств того, что вирус передается от домашнего животного к человеку", - сказал Фаучи на пресс-конференции в Белом доме.