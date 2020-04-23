В Приморье выздоровели еще двое из 178 зараженных коронавирусом

Всего в Приморье подтверждено 178 случаев коронавируса, два человека умерли.

"Еще два пациента выписаны из госпиталя COVID+ в Приморье. Накануне инфекционную больницу покинули мужчина и женщина, чьи итоговые результаты тестов на коронавирус дали отрицательный результат", - говорится в сообщении.

Мужчина перенес заболевание в легкой форме и справился с болезнью быстро. Женщина находилась под наблюдением специалистов дольше, ее состояние оценивалось как средней степени тяжести, говорится в сообщении. Специалисты отмечают, что медикаментозное лечение дало результат, и 22 апреля пациенты благополучно выписаны.