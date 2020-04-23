В Дубае и Абу-Даби возобновили работу торговых центров

Как сообщает газета Emarat Al-Youm, власти эмирата Дубай утвердили план по открытию рынков и торговых и деловых центров. Отмечается, что данный план включает в себя четыре этапа.

По последним данным минздрава ОАЭ, число случаев заражения коронавирусом в этой стране возросло до 8 238. По информации эмиратского минздрава в социальной сети Twitter, за последние сутки зафиксированы почти 500 новых инфицированных и шесть смертельных случаев. С момента начала пандемии в стране умерли 52 пациента с коронавирусом, выздоровели 1 546.