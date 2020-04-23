В Дубае и Абу-Даби возобновили работу торговых центров

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Два эмирата, входящих в состав ОАЭ, Дубай и Абу-Даби возобновляют работу торговых центров, приостановленную ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Телеканал Al-Arabiya отмечает, что департамент муниципалитетов и транспорта эмирата Абу-Даби принял решение вновь открыть торговые центры с пропускной способностью в 30%. Также департамент возобновит в субботу работу общественного транспорта которую приостанавливают на два дня в связи с плановой дезинфекцией автобусов.
Как сообщает газета Emarat Al-Youm, власти эмирата Дубай утвердили план по открытию рынков и торговых и деловых центров. Отмечается, что данный план включает в себя четыре этапа.
По последним данным минздрава ОАЭ, число случаев заражения коронавирусом в этой стране возросло до 8 238. По информации эмиратского минздрава в социальной сети Twitter, за последние сутки зафиксированы почти 500 новых инфицированных и шесть смертельных случаев. С момента начала пандемии в стране умерли 52 пациента с коронавирусом, выздоровели 1 546.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.