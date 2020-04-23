Ученые оценили эффективность "Арбидола" при лечении COVID-19

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Китайские ученые обнаружили, что противовирусный препарат "Арбидол", а также комбинация лопинавир/ритонавир (LPV/r) нельзя считать эффективными средствами для лечения пациентов с легкой или средней формами COVID-19 . Результаты исследования опубликованы журналом Med

Специалисты решили изучить LPV/r и "Арбидол" после того, как китайская Национальная комиссия по здравоохранению включила их в список потенциальных средств от COVID-19 . В эксперименте приняли участие 86 пациентов с легкой и средней формами заболевания, из них 34 человека принимали комбинацию LPV/r, 35 — "Арбидол", а остальные 17 не получили никаких противовирусных препаратов.

Через одну и две недели все три группы продемонстрировали схожую динамику: у пациентов не наблюдалось каких-либо различий по уровню снижения температуры, смягчению кашля или улучшению результатов компьютерной томографии грудной клетки. При этом те, кто принимал LPV/r и "Арбидол", испытывали некоторые побочные эффекты — диарею, тошноту и потерю аппетита, тогда как у больных из третьей группы никаких побочных явлений не наблюдалось.

"Мы обнаружили, что ни LPV/r, ни "Арбидол" не могут улучшить клиническую картину у пациентов и что они могут вызывать некоторые побочные эффекты", — заявил один из авторов исследования, заместитель директора Центра инфекционных заболеваний больницы в Гуанчжоу Линхуа Ли.

По его словам, результаты эксперимента свидетельствуют о том, что медикам следует осторожнее применять эти препараты. Ученый призвал специалистов продолжать работу по поиску действительно эффективного лекарства от COVID-19, подчеркнув, что выводы о действенности того или иного средства должны быть обязательно подтверждены строгими клиническими испытаниями.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.