Эксперт рассказал, что делать, если срезают зарплату в период эпидемии

"Если организация не приостанавливала свою деятельность, то для нее, с точки зрения обязанностей по выплате заработной платы, ничего не поменялось. В этом случае работник может даже поставить вопрос о ее повышении, если изменились условия труда или объем работы", — объяснил юрист.