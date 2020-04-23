СМИ: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

Как сообщили источники, CFTC проводит расследование с целью выяснить, "не просочились ли аспекты стратегии правительства России на переговорах с другими членами ОПЕК+ к трейдерам раньше времени".

Согласно источникам, CFTC проверяет, могли ли "трейдеры, обладавшие инсайдерской информацией о переговорах России с другими странами ОПЕК+, заработать миллионы долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть".

Как подчеркнули источники, "личности трейдеров не могут быть установлены, но они не являются российскими официальными лицами". В то же время один из источников заявил, что "лица, которые делают ставки, привлекают людей, связанных с Кремлем".