Вайкуле нашла спасение от скуки на самоизоляции в китайской гимнастике

"Мы живем в Юрмале и, возможно, не так чувствуем самоизоляцию, у нас можно выходить. Мы каждый день гуляем с собаками у моря. У нас даже работают ресторанчики, где столики стоят на расстоянии три метра друг от друга. Каждый человек понимает, что нужно соблюдать предписания, никто не подходит близко, гуляют по два человека. Это единственный шанс, только так можно сегодня не замучить врачей и самим выжить. У меня есть друзья, которые болели, и они говорят, что это очень тяжело. Хочется, чтобы никому не пришлось это пережить", – сказала Лайма Вайкуле.