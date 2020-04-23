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2020-04-23T02:01
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Вайкуле нашла спасение от скуки на самоизоляции в китайской гимнастике
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РИА Новости

Вайкуле нашла спасение от скуки на самоизоляции в китайской гимнастике

02:01 23.04.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПевица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Певица Лайма Вайкуле. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Баня, китайская гимнастика и музыка: день певицы Лаймы Вайкуле в условиях самоизоляции расписан по минутам. Сейчас она находится в Юрмале. В интервью радио Sputnik певица рассказала, что помогает ей не скучать во время самоизоляции и дала советы, как провести это время с пользой.
"Мы живем в Юрмале и, возможно, не так чувствуем самоизоляцию, у нас можно выходить. Мы каждый день гуляем с собаками у моря. У нас даже работают ресторанчики, где столики стоят на расстоянии три метра друг от друга. Каждый человек понимает, что нужно соблюдать предписания, никто не подходит близко, гуляют по два человека. Это единственный шанс, только так можно сегодня не замучить врачей и самим выжить. У меня есть друзья, которые болели, и они говорят, что это очень тяжело. Хочется, чтобы никому не пришлось это пережить", – сказала Лайма Вайкуле. 
Ужас самоизоляции только в том, что хочется обнять своих друзей, признается она.
"Каждый день мы встречаемся с друзьями в интернете. В определенные часы общаемся с друзьями из Америки, России, Германии. Это самое приятное. Я скучаю по коллегам по цеху – мы периодически созваниваемся с Аллой, со Стасом Михайловым, с Винокуром", – сказала певица радио Sputnik.
На самоизоляции можно много чем заняться, все зависит от ваших интересов. Самый главный совет – все время себя чем-то занимать.
"Мы много гуляем, занимаемся музыкой. Сейчас есть возможность заниматься собой. Я больше занимаюсь всевозможной гимнастикой, сейчас учу китайскую гимнастику. Плаваю, хожу в баню, я занята весь день. Надо использовать это время для саморазвития, кому что надо. Можно учить языки, много читать, смотреть кино, не забывать про друзей. Хочется пожелать всем здоровья, не терять терпения и веру в то, что будет все хорошо", – сказала Лайма Вайкуле.
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