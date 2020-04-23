Трамп пообещал провести авиашоу в честь борцов с COVID-19

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал проведение показательных полетов военной авиации по всей стране в знак признательности тем, кто борется с коронавирусом.
"Я рад объявить, что в ближайшие недели "Буревестники" (Thunderbirds) ВВС и "Голубые ангелы" ВМС, в равной степени замечательные, выступят с авиашоу над крупными городами Америки, некоторыми городами, которые не крупные", - сказал он.
По словам Трампа, это будет организовано в честь тех, кто сделал столько всего в борьбе с коронавирусом, и в память о тех, кто скончался от заболевания.
Он также пообещал, что 4 июля в День независимости на Национальной алее в центре Вашингтона пройдет традиционное празднование. Обычно это концерт и салют, на которые собираются тысячи людей.
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