Трамп пообещал провести авиашоу в честь борцов с COVID-19

"Я рад объявить, что в ближайшие недели "Буревестники" (Thunderbirds) ВВС и "Голубые ангелы" ВМС, в равной степени замечательные, выступят с авиашоу над крупными городами Америки, некоторыми городами, которые не крупные", - сказал он.

По словам Трампа, это будет организовано в честь тех, кто сделал столько всего в борьбе с коронавирусом, и в память о тех, кто скончался от заболевания.