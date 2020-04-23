Россия выступила против манипулирования в ООН темой изменения климата

ООН, 23 апр – РИА Новости. Россия против использования в ООН темы изменения климата для отвлечения дискуссий от причин конкретных вооруженных конфликтов, заявил в ходе заседания Совбезе ООН зампостпреда РФ при организации Дмитрий Чумаков.

Германия, Доминикана, Эстония, Бельгия, Великобритания, Тунис, Нигер, В среду в ООН прошло заседание СБ по так называемой формуле Арриа. Такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Заседание, посвященное тому, что может сделать ООН, "чтобы предотвратить конфликты, связанные с климатом", созвали Франция Вьетнам , Сент-Винсент и Гренадины

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер , выступая на заседании, которое велось по видеосвязи, предложил генсеку организации учредить должность спецпосланника по вопросам климата и безопасности. При этом он заявил, что последствия изменения климата углубили конфликты на Ближнем Востоке и в регионе Сахеля.

"Называть изменение климата "основным фактором риска для международного мира и безопасности" - это преувеличение и чрезмерное упрощение одновременно. Это просто отвлекает время и ресурсы Совета Безопасности от устранения коренных причин конфликтов", - сказал Чумаков.

"Поэтому мы не считаем разумным растягивать повестку Совета Безопасности и рассуждать на общие темы. Совет Безопасности уполномочен обсуждать конфликтные ситуации в конкретной стране и выявлять конкретные причины возникновения этих конфликтов", - указал он.

По его словам, "изменение климата не должно использоваться в качестве инструмента для отвлечения дискуссий по конкретным странам от устранения очевидных и общепризнанных причин их нестабильности".

Кроме того, зампостпреда отреагировал на инициативу некоторых государств сделать проблему изменения климата регулярным предметом обсуждения в Совете Безопасности. Он обратился к тем, кто выступает за создание новых стратегий оценки рисков и управления рисками.

"Можно ли считать, что в рамках этого вопроса они также хотели бы обсудить увеличение донорского финансирования? Уверены ли они в существовании повсеместной связи между изменением климата и безопасностью?" - отметил Чумаков.