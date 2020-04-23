Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-23T01:49
https://ria.ru/20200423/1570439093.html
Россия выступила против манипулирования в ООН темой изменения климата
https://cdn24.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c1fc240f4db9e840673ad496daa8f49.jpg
РИА Новости

Россия выступила против манипулирования в ООН темой изменения климата

01:49 23.04.2020
2403
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
ООН, 23 апр – РИА Новости. Россия против использования в ООН темы изменения климата для отвлечения дискуссий от причин конкретных вооруженных конфликтов, заявил в ходе заседания Совбезе ООН зампостпреда РФ при организации Дмитрий Чумаков.
В среду в ООН прошло заседание СБ по так называемой формуле Арриа. Такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Заседание, посвященное тому, что может сделать ООН, "чтобы предотвратить конфликты, связанные с климатом", созвали Франция, Германия, Доминикана, Эстония, Бельгия, Великобритания, Тунис, Нигер, Вьетнам, Сент-Винсент и Гренадины.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
23 апреля, 00:53
Франция призвала ООН назначить спецпосланника по климату и безопасности
Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, выступая на заседании, которое велось по видеосвязи, предложил генсеку организации учредить должность спецпосланника по вопросам климата и безопасности. При этом он заявил, что последствия изменения климата углубили конфликты на Ближнем Востоке и в регионе Сахеля.
"Называть изменение климата "основным фактором риска для международного мира и безопасности" - это преувеличение и чрезмерное упрощение одновременно. Это просто отвлекает время и ресурсы Совета Безопасности от устранения коренных причин конфликтов", - сказал Чумаков.
"Поэтому мы не считаем разумным растягивать повестку Совета Безопасности и рассуждать на общие темы. Совет Безопасности уполномочен обсуждать конфликтные ситуации в конкретной стране и выявлять конкретные причины возникновения этих конфликтов", - указал он.
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
22 апреля, 15:39Распространение нового коронавируса
Рябков: повестка очного саммита СБ ООН будет шире, чем тема коронавируса
По его словам, "изменение климата не должно использоваться в качестве инструмента для отвлечения дискуссий по конкретным странам от устранения очевидных и общепризнанных причин их нестабильности".
Кроме того, зампостпреда отреагировал на инициативу некоторых государств сделать проблему изменения климата регулярным предметом обсуждения в Совете Безопасности. Он обратился к тем, кто выступает за создание новых стратегий оценки рисков и управления рисками.
"Можно ли считать, что в рамках этого вопроса они также хотели бы обсудить увеличение донорского финансирования? Уверены ли они в существовании повсеместной связи между изменением климата и безопасностью?" - отметил Чумаков.
"Если это так, что конкретно они ожидают от оценок рисков? Есть ли у них научные данные, которыми они могли бы поделиться в этой связи? А если нет, то почему ожидается, что мы согласимся, что эта связь универсальна, а не обусловлена конкретными страновыми случаями", - заключил он.
3721025
РоссияООНВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38СМИ: самолет индийских ВВС МиГ-29 потерпел крушение в провинции Пенджаб
09:36Назван возможный сценарий пика коронавируса в России
09:34Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
09:34Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
09:33Число жертв паводка в Руанде достигло 72
09:33В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
09:31Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
09:30Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
09:29Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай
09:28Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
09:28ЦИК Белоруссии предложил депутатам провести выборы президента 9 августа
09:28В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек
09:25В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков
09:22В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
09:20В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
09:17Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
09:17Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост главы комитета реформ
09:16Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4
09:15Посол: необходимости устанавливать "экспресс-коридор" с Китаем нет
09:13На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния