Трамп: возможная новая волна COVID-19 не будет масштабнее первой

ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на мнение экспертов, заявил, что возможная вторая волна коронавируса не будет такой масштабной, как первая.
"Это не будет тем, через что мы сейчас проходим", - заявил Трамп на пресс-конференции.
Он отметил, что нынешний сценарий не повторится даже в том случае, если волна коронавируса наложится на сезонную волну гриппа, что, по расчетам специалистов, может произойти в феврале следующего года.
"Если они придут вместе, то в этом не будет ничего хорошего, но это не будет тем, через что мы прошли в последние два месяца", - сказал президент США.
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