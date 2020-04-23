Трамп: возможная новая волна COVID-19 не будет масштабнее первой

ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп , ссылаясь на мнение экспертов, заявил, что возможная вторая волна коронавируса не будет такой масштабной, как первая.

"Это не будет тем, через что мы сейчас проходим", - заявил Трамп на пресс-конференции.

Он отметил, что нынешний сценарий не повторится даже в том случае, если волна коронавируса наложится на сезонную волну гриппа, что, по расчетам специалистов, может произойти в феврале следующего года.

"Если они придут вместе, то в этом не будет ничего хорошего, но это не будет тем, через что мы прошли в последние два месяца", - сказал президент США.