Врач: вторая волна COVID-19 в США будет сложнее, но не хуже первой

"Я считаю, что мы должны внести ясность… Когда вчера я заявлял, что есть возможность, что осень-зима будут более сложными, когда у нас будут одновременно циркулировать два респираторных заболевания – грипп и COVID-19, я не говорил, что это будет хуже. Я сказал, что это будет более сложно", - сказал он.