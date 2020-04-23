Врач: вторая волна COVID-19 в США будет сложнее, но не хуже первой

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Вторая волна коронавируса в США на фоне сезонной волны гриппа может быть более сложной, но не хуже, чем первая волна, заявил в четверг журналистам глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.
"Я считаю, что мы должны внести ясность… Когда вчера я заявлял, что есть возможность, что осень-зима будут более сложными, когда у нас будут одновременно циркулировать два респираторных заболевания – грипп и COVID-19, я не говорил, что это будет хуже. Я сказал, что это будет более сложно", - сказал он.
Так он отреагировал на заголовок издания Washington Post, которое написало, что вторая волна будет сокрушительной. Ранее этот заголовок подверг критике и президент США Дональд Трамп, который обвинил газету в передергивании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.