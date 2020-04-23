В G20 обсудили меры по поддержке многосторонней торговой системы

"Рабочая группа по торговле и инвестициям провела сегодня (в среду – ред.) чрезвычайное совещание в виртуальном режиме с целью обсудить и определить краткосрочные и долгосрочные меры, которые могут помочь смягчить воздействие COVID-19 на торговлю, инвестиции и глобальные цепочки поставок", - сообщается в заявлении.