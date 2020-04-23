Франция призвала ООН назначить спецпосланника по климату и безопасности

"Механизм по климату и безопасности уже способствовал укреплению потенциала системы ООН. Мы хотим, чтобы генеральный секретарь каждые два года представлял Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности подробный доклад, основанный на достоверных данных, который давал бы для каждого региона мира оценку рисков для мира и безопасности, возникающих в результате изменения климата", - указал де Ривьер. По его словам, такой доклад должен был бы давать рекомендации по предотвращению возникновения таких рисков.