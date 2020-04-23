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2020-04-23T00:52
https://ria.ru/20200423/1570438797.html
Франция призвала ООН назначить спецпосланника по климату и безопасности
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РИА Новости

Франция призвала ООН назначить спецпосланника по климату и безопасности

00:53 23.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
ООН, 22 апр – РИА Новости. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер предложил генсеку ООН учредить должность спецпосланника по вопросам климата и безопасности.
В среду в ООН проходит заседание СБ ООН по так называемой формуле Арриа. Такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Заседание, посвященное тому, что может сделать ООН, чтобы предотвратить конфликты, связанные с климатом, созвали Франция, Германия, Доминикана, Эстония, Бельгия, Великобритания, Тунис, Нигер, Вьетнам, Сент-Винсент и Гренадины.
Постпред Франции выступил с рядом рекомендаций.
"Мы уже видим, как последствия изменения климата углубили конфликты на Ближнем Востоке и в регионе Сахеля. Давайте не будем ждать, пока следующий регион окажется охвачен конфликтом. Давайте сделаем проблемы изменения климата ключевым элементом нашей политики предотвращения конфликтов", - сказал де Ривьер.
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Он призвал действовать прямо сейчас и принять соответствующие меры в ответ не только на существующие угрозы, но и на вызовы, "которые являются менее непосредственными, но могут иметь разрушительные последствия через 10 или 20 лет". "Арктика - хороший пример такой ситуации", - указал постпред Франции.
Во-вторых, по его словам, нужно расширить возможности на уровне ООН.
"Механизм по климату и безопасности уже способствовал укреплению потенциала системы ООН. Мы хотим, чтобы генеральный секретарь каждые два года представлял Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности подробный доклад, основанный на достоверных данных, который давал бы для каждого региона мира оценку рисков для мира и безопасности, возникающих в результате изменения климата", - указал де Ривьер. По его словам, такой доклад должен был бы давать рекомендации по предотвращению возникновения таких рисков.
"Мы также предлагаем, чтобы генеральный секретарь назначил специального посланника, отвечающего за климат и безопасность, чтобы лучше координировать действия ООН и ее учреждений по этому вопросу", - отметил постпред Франции.
Он призвал принять резолюцию, которая дала бы генеральному секретарю ООН четкие полномочия представлять такой доклад.
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