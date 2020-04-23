В Омской области ликвидировали пожар на несанкционированной свалке

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Крупный пожар на несанкционированной свалке в Омской области ликвидирован на площади 1,5 гектара, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в селе Дружино несанкционированной свалки мусора на площади 1000 квадратных метров. Существовала угроза перехода огня на ферму с кроликами.
"Объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1,5 га несанкционированной свалки и 500 квадратных метров неэксплуатируемой фермы для кроликов", - сказал собеседник агентства
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