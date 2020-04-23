В Бахрейне на две недели продлили ограничительные меры из-за COVID-19

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Власти Бахрейна приняли решение продлить на две недели ограничительные меры, введенные в королевстве в рамках борьбы с распространением коронавируса , сообщает бахрейнское агентство BNA

Сообщается, что кинотеатры, спортивные центры, бассейны, кальянные, рестораны и туристические объекты останутся закрытыми в Бахрейне с 23 апреля по 7 мая. Помимо этого, работа торговых и промышленных магазинов ограничена доставкой товаров.

Кроме того, власти Бахрейна также обязали граждан продолжать носить маски в общественных местах.

По данным министерства здравоохранения Бахрейна, в стране зафиксировано 2009 случаев заражения коронавирусом, семь человек скончались, 1026 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.