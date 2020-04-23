Мосбиржа отказалась пересмотреть цены экспирации по майским фьючерсам WTI

"Представители Московской биржи уведомили членов комитета, что в ответ на запрос Московской биржи CME Group указала на обоснованность сложившейся расчётной цены апрельского контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil и отсутствие планов по ее пересмотру. Соответственно, Московская биржа не имеет возможности произвести перерасчет цены экспирации для своих клиентов", - уточняется там же.

Мосбиржа в ночь на вторник объявила, что не будет проводить 21 апреля торги майским фьючерсом на WTI - брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. Мосбиржа в ночь на вторник объявила, что не будет проводить 21 апреля торги майским фьючерсом на WTI - брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. А позднее днем Мосбиржа сообщила, что обратилась к CME за разъяснениями, в частности запросила, не планирует ли та изменить цену экспирации этого контракта.