Мосбиржа отказалась пересмотреть цены экспирации по майским фьючерсам WTI

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мосбиржа не будет производить перерасчет цены по исполнению (экспирации) майских фьючерсов на нефть Light Sweet Crude Oil (или West Texas Intermediate, WTI) на основании ответа CME Group, куда входит Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX), сообщили в пресс-службе Московской биржи РИА Новости.
Заседание комитета по срочному рынку Московской биржи, в состав которого входят представители всех основных участников срочного рынка торговой площадки состоялось 22 апреля 2020 года.
"Представители Московской биржи уведомили членов комитета, что в ответ на запрос Московской биржи CME Group указала на обоснованность сложившейся расчётной цены апрельского контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil и отсутствие планов по ее пересмотру. Соответственно, Московская биржа не имеет возможности произвести перерасчет цены экспирации для своих клиентов", - уточняется там же.
В понедельник цена нефти марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже этот фьючерс завершил торги понедельника раньше и на отметке 8,84 доллара за баррель. А по итогам продолжившихся торгов в Нью-Йорке была определена цена исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.
Мосбиржа в ночь на вторник объявила, что не будет проводить 21 апреля торги майским фьючерсом на WTI - брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. Мосбиржа в ночь на вторник объявила, что не будет проводить 21 апреля торги майским фьючерсом на WTI - брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. А позднее днем Мосбиржа сообщила, что обратилась к CME за разъяснениями, в частности запросила, не планирует ли та изменить цену экспирации этого контракта.