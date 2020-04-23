В Гватемале ведут расследование о коррупции в Минздраве на фоне COVID-19

Президентская комиссия по борьбе с коррупцией ранее подала жалобу на должностных лиц министерства здравоохранения за нарушения в закупке лекарств. Уже были уволены заместители министра здравоохранения Родольфо Гальдамес и Эктор Маррокин.
"Президентская комиссия на момент подачи жалобы приложила документацию, что облегчает анализ... Сегодня было сделано около 20 запросов в различные ведомства, один из них по десяти аспектам - в отношении министра здравоохранения", - сообщила Генпрокуратура.
У чиновников будет 48 часов на ответ.
Начато расследование в отношении экс-замминистра Родольфо Гальдамеса, который, согласно СМИ, предположительно, отвечал за поставки.
В настоящее время в Гватемале подтверждены 316 случаев заболевания COVID-19, восемь человек скончались, 24 выздоровели.
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