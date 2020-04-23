Девушка в Пензенской области отдала "знахарю" 1,7 миллиона рублей

"Через некоторое время незнакомка вышла на связь и сообщила заявительнице, что девушку и молодого человека рассорила его мама, и его душа нуждается в срочной магической защите, и также необходимо провести обряд воссоединения. За эти услуги девушка перевела на счет банковской карты неизвестного лица 37 тысяч рублей… При этом неизвестная с каждым днем требовала перевести ей все больше денег, обещая впоследствии вернуть их по истечении 13 дней", - говорится в сообщении.

Девушка на протяжении недели по указанию "знахаря" ходила по церквям и читала молитвы, приобрела навесной замок, повязала на него ленты и положила внутрь дивана для некого обряда. Также она для этих же целей уколола палец и несколько капель крови пустила в стакан с водой, после чего сфотографировала его и отправила изображение незнакомке. Но затем та стала якобы по совету монашек из монастыря требовать перевести магическую сумму в 333 тысячи рублей, а потом дважды еще по столько же, в противном случае пригрозив смертью всех родных девушки.