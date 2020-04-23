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2020-04-23T04:41
https://ria.ru/20200423/1570438593.html
Девушка в Пензенской области отдала "знахарю" 1,7 миллиона рублей
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РИА Новости

Девушка в Пензенской области отдала "знахарю" 1,7 миллиона рублей

00:33 23.04.2020 (обновлено: 04:41 23.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРубли
Рубли
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рубли
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Жительница Пензенской области в надежде выяснить причины расставания с любимым лишилась сбережений, взяла кредит и влезла в долги, переведя более 1,7 миллиона рублей лжезнахарю, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию Иссинского района обратилась 26-летняя местная жительница, которая сообщила, что в январе рассталась с молодым человеком и хотела узнать причины неудачи в личной жизни, для чего через сайты, предлагающие "магические услуги", оставляла заявки, ожидая помощи знахарей. В конце марта потерпевшей позвонила неизвестная и предложила решить ее вопрос с помощью молитв и белой магии, попросила фото ее и молодого человека, а также другую информацию.
"Через некоторое время незнакомка вышла на связь и сообщила заявительнице, что девушку и молодого человека рассорила его мама, и его душа нуждается в срочной магической защите, и также необходимо провести обряд воссоединения. За эти услуги девушка перевела на счет банковской карты неизвестного лица 37 тысяч рублей… При этом неизвестная с каждым днем требовала перевести ей все больше денег, обещая впоследствии вернуть их по истечении 13 дней", - говорится в сообщении.
Гадалка
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Девушка на протяжении недели по указанию "знахаря" ходила по церквям и читала молитвы, приобрела навесной замок, повязала на него ленты и положила внутрь дивана для некого обряда. Также она для этих же целей уколола палец и несколько капель крови пустила в стакан с водой, после чего сфотографировала его и отправила изображение незнакомке. Но затем та стала якобы по совету монашек из монастыря требовать перевести магическую сумму в 333 тысячи рублей, а потом дважды еще по столько же, в противном случае пригрозив смертью всех родных девушки.
"Вначале гражданка по требованию незнакомки перечисляла свои личные сбережения. Затем, когда требования неизвестной увеличились до нескольких сотен тысяч рублей в день, она взяла кредит и попросила о финансовой помощи своих родственников. Им заявительница объяснила, что деньги нужны для ее молодого человека. После того как гражданка перевела незнакомке в общей сумме более 1,7 миллиона рублей и стала просить вернуть ей деньги, та прекратила выходить на связь", - отмечается в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества и устанавливает причастных к этому преступлению.
Полиция
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Наверное блондинка.
23 апреля, 01:53
АСАлександр Сафронов
131024
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