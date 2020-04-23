Мосбиржа разработает механизм проведения торгов при отрицательных ценах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных ценах на базовый актив, сообщили в пресс-службе Московской биржи РИА Новости.
Двадцать второго апреля 2020 года состоялось заседание комитета по срочному рынку Московской биржи, в состав которого входят представители всех основных участников срочного рынка торговой площадки.
"Комитет поддержал инициативу Московской биржи по разработке и внедрению механизма проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив и рекомендовал проработать его реализацию с учетом регуляторных и налоговых аспектов, а также готовности участников рынка", - говорится в сообщении.
21 апреля, 09:33Сказано в эфире"Паника на бирже". Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефтьНефть марки WTI коррекционно дорожает после падения до отрицательных значений накануне. Эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik рассказал, когда, по его мнению, рынок стабилизируется.
"Биржа планирует в ближайшие месяцы обеспечить доработку своих систем и процессов для введения такого механизма. Также Московская биржа проработает и обсудит с участниками меры по снижению рисков при торгах нефтяными контрактами до момента внедрения отрицательных цен", - указывается там же.
Вопрос о правилах торгов фьючерсами на базовые активы, в том числе нефть на Московской бирже стал актуальным после того, как в понедельник цена нефти марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже этот фьючерс завершил торги понедельника раньше и на отметке 8,84 доллара за баррель. А по итогам продолжившихся торгов в Нью-Йорке была определена цена исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.
Мосбиржа в ночь на вторник объявила, что не будет проводить 21 апреля торги майским фьючерсом на WTI - брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.