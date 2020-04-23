Мантуров объяснил включение предприятий в список системообразующих

"Список постоянно обновляется, он делится по отраслям, и то, что сегодня опубликовано, - это только начало работы. То есть в последующем другие отрасли будут включаться в этот системообразующий список. Конечно, все предприятия стараются в него попасть, но это не значит, что все эти предприятия смогут на следующий день получать средства поддержки", - приводит слова Мантурова пресс-служба министерства.