Число заболевших COVID-19 в Мурманской области за сутки выросло на 97

МУРМАНСК, 23 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Мурманской области за сутки выросло на 97 до 606, большинство из них по-прежнему зафиксировано в очаге заражения в вахтовом поселке села Белокаменка, где возводится центр строительства крупнотоннажных сооружений, сообщили в оперштабе региона.
"По состоянию на 23.30 22 апреля в Мурманской области подтверждено 606 случаев заболевания коронавирусом: 451 в Кольском районе (Белокаменка); 91 в Кировско-Апатитской агломерации; 23 в Мурманске; 14 в Печенгском районе", - говорится в сообщении.
Также по нескольку случаев зафиксировано в Полярном, Североморске, Снежногорске, Оленегорске, Мончегорске, Полярных Зорях, Кандалакше, Ловозерском районе. 61 пациент выздоровел и выписан из больниц, три человека скончались.
За предыдущие сутки был отмечен 71 случай заражения. Как пояснили в штабе, нынешний рост во многом связан с объемами и скоростью тестирования.
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