Fitch понизило рейтинг Украины до "В"

"Повышенные макроэкономические и финансовые риски, связанные с беспрецедентным глобальным шоком, частично изменят в худшую сторону прогресс Украины в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризисов 2014-2015 годов и снижения волатильности темпов роста", - подчеркнуло агентство.