Fitch понизило рейтинг Украины до "В"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Ранее в марте агентство подтвердило рейтинг РДЭ Украины на уровне "B" с позитивным прогнозом по рейтингу.
"Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Украины с позитивного на стабильный и подтвердило РДЭ на уровне "B", - сообщило агентство.
Отмечается, что пересмотр прогноза по Украине отражает сильное влияние пандемии коронавируса на развитие страны и ее финансовые счета.
"Повышенные макроэкономические и финансовые риски, связанные с беспрецедентным глобальным шоком, частично изменят в худшую сторону прогресс Украины в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризисов 2014-2015 годов и снижения волатильности темпов роста", - подчеркнуло агентство.
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