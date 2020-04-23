Посольство в Армении формирует список россиян для вывоза на родину

ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Посольство РФ в Ереване формирует выездные группы для возможного возвращения граждан России из Армении сухопутным путем через территорию Грузии , сообщили в среду в дипредставительстве.

"В настоящее время посольством ведется предварительная работа по формированию выездных групп для возможного сухопутного возвращения граждан России из Армении через Грузию. Гражданам, ранее подавшим соответствующие заявки, следует ожидать звонка из консульского отдела посольства", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.

ФТС, Ранее российские дипломаты сообщили, что посольством России в Армении при поддержке МИД России, Погранслужбы ФСБ Роспотребнадзора и Минкомсвязи РФ, во взаимодействии с властями Армении и Грузии, а также руководством Северной Осетии – Алании "ведется проработка всех значимых аспектов организованного возвращения на родину очередных групп граждан России через территорию Грузии". Отмечалось, что получение разрешения грузинской стороны (включая согласование сроков отправления выездных групп) ожидается в ближайшие дни.

В дипведомстве уточнили, что представительства работающего в Армении российского бизнеса готовы взять на себя расходы по оплате комфортабельных автобусов туристического класса с кондиционерами и туалетами, что существенно облегчит проезд через территорию сопредельного государства, так как не потребуется делать технических остановок.

Там также заявили, что списки отъезжающих будут формироваться на основании предоставленных ранее данных. Будет обеспечена необходимая санитарная обработка транспортных средств. В случае принятия положительного решения сотрудники консульского отдела посольства свяжутся с гражданами по организационным вопросам.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.