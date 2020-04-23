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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T12:17
https://ria.ru/20200423/1570438241.html
Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:54:3107:1802_1036x0_80_0_0_cc198cb48cd30d1853df2441e48e570f.jpg
РИА Новости

Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

00:09 23.04.2020 (обновлено: 12:17 23.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россияне в свете распространения коронавируса готовятся сокращать свои траты: рост расходов ожидается только в нескольких сферах, например, коммунальных услугах и услугах связи, говорится в исследовании компании BCG и холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Целями исследования были анализ отношения потребителей к сложившейся на фоне пандемии COVID-19 ситуации и выявление их готовности к тратам. В исследовании участвовало порядка 1,2 тысячи респондентов со всей России из различных социальных и демографических групп, с углубленным исследованием по Москве.
"Потребители во всех возрастных группах планируют сократить траты, при этом "миллениалы" в большей степени, чем "поколение Z" и "бэби-бумеры". В целом российские потребители сокращают свои траты в большей степени, чем потребители на других развивающихся рынках", - говорится в сообщении по итогам проведенного анализа.
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Исследование охватывало более 40 категорий товаров и услуг. Авторы отмечают, что рост расходов в ближайшие шесть месяцев ожидается только в пяти категориях - это коммунальные услуги, Wi-Fi, услуги мобильной связи, безрецептурные лекарства и свежие продукты: здесь доля респондентов, которые планируют увеличить траты в соответствующей категории, превышает долю тех, кто планирует снизить расходы.
"Более всего пострадают услуги для отдыха и развлечений: кинотеатры, рестораны, спа-салоны, тематические парки, концертные залы, организация досуга и отдуха", - отмечается в сообщении.
Авторы исследования добавляют, что россияне в течение следующих шести месяцев планируют тратить меньше во всех каналах продаж, но наихудшие перспективы - у торговых центров и заведений уличной торговли. В Москве единственным каналом, где, как ожидается, произойдет рост расходов, может стать онлайн-торговля.
"В связи с риском заражения потребители предпочитают телефонные консультации посещению больниц, в результате возможен значительный рост в сегменте телемедицинских услуг", - отмечается в исследовании.
Что же касается расходов следующего месяца, россияне планируют больше тратить на лекарства и свежие продукты, но меньше - на алкоголь, косметику и одежду.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Запоздали с этой новостью на несколько лет ,россияне уже давно сократили расходы .Скоро жрать будет не на что .
23 апреля, 02:34
eel.drojjina2012
145126018
А чо сокращать то расходы! Всех и так сократили на работе! Сейчас уже все несут бытовую технику в ломбарды.
23 апреля, 01:51
КККонстантин Краснощек
84019010
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