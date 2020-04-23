Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россияне в свете распространения Россияне в свете распространения коронавируса готовятся сокращать свои траты: рост расходов ожидается только в нескольких сферах, например, коммунальных услугах и услугах связи, говорится в исследовании компании BCG и холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Целями исследования были анализ отношения потребителей к сложившейся на фоне пандемии COVID-19 ситуации и выявление их готовности к тратам. В исследовании участвовало порядка 1,2 тысячи респондентов со всей России из различных социальных и демографических групп, с углубленным исследованием по Москве

"Потребители во всех возрастных группах планируют сократить траты, при этом "миллениалы" в большей степени, чем "поколение Z" и "бэби-бумеры". В целом российские потребители сокращают свои траты в большей степени, чем потребители на других развивающихся рынках", - говорится в сообщении по итогам проведенного анализа.

Исследование охватывало более 40 категорий товаров и услуг. Авторы отмечают, что рост расходов в ближайшие шесть месяцев ожидается только в пяти категориях - это коммунальные услуги, Wi-Fi, услуги мобильной связи, безрецептурные лекарства и свежие продукты: здесь доля респондентов, которые планируют увеличить траты в соответствующей категории, превышает долю тех, кто планирует снизить расходы.

"Более всего пострадают услуги для отдыха и развлечений: кинотеатры, рестораны, спа-салоны, тематические парки, концертные залы, организация досуга и отдуха", - отмечается в сообщении.

Авторы исследования добавляют, что россияне в течение следующих шести месяцев планируют тратить меньше во всех каналах продаж, но наихудшие перспективы - у торговых центров и заведений уличной торговли. В Москве единственным каналом, где, как ожидается, произойдет рост расходов, может стать онлайн-торговля.

"В связи с риском заражения потребители предпочитают телефонные консультации посещению больниц, в результате возможен значительный рост в сегменте телемедицинских услуг", - отмечается в исследовании.

Что же касается расходов следующего месяца, россияне планируют больше тратить на лекарства и свежие продукты, но меньше - на алкоголь, косметику и одежду.