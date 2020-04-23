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2020-04-23T19:34
https://ria.ru/20200423/1570435854.html
Уральские ученые запатентовали необычный способ обеззараживания продуктов
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РИА Новости

Уральские ученые запатентовали необычный способ обеззараживания продуктов

08:00 23.04.2020 (обновлено: 19:34 23.04.2020)
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© Фото предоставлено ЮУрГУЗаведующая кафедрой пищевых и биотехнологий ВМБШ ЮУрГУ Потороко Ирина Юрьевна и магистрант ВМБШ ЮУрГУ Малинин Артём Владимирович
Заведующая кафедрой пищевых и биотехнологий ВМБШ ЮУрГУ Потороко Ирина Юрьевна и магистрант ВМБШ ЮУрГУ Малинин Артём Владимирович
© Фото предоставлено ЮУрГУ
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Тема обеззараживания поверхностей и продуктов в условиях пандемии коронавируса волнует всех. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) запатентовали способ обеззараживания пищевого сырья и продуктов с помощью холодной плазмы.
Холодная плазма — это частично ионизированный газ (доля заряженных частиц составляет около одного процента) с температурой несколько десятков градусов (30-40 по Цельсию). Ее поток уничтожает патогенные микроорганизмы, бактерии, вредные примеси и опасные отравляющие вещества в пищевом сырье, воде, на любых поверхностях, также успешно применяется в медицине.
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Принципиально важно, что холодная плазма, уничтожая микроорганизмы при низких температурах (до 50 градусов по Цельсию), не разрушает матрицу продукта и является экологически чистым способом обеззараживания. Как подчеркивают ученые ЮУрГУ, если с помощью установки обеззараживать поверхность, например, яблок, это никак не повлияет на их качество или вкус.
Сотрудники университета уверены, что их разработка позволит сельхозпредприятиям выйти на новый уровень производства, позволяющий выпускать безопасные и полезные продукты.

"По нашим расчетам, внедрение нашей установки на предприятие стоит около миллиона рублей, а если рассматривать внедрение немецких или других европейских аналогов, это три-пять миллионов. Получается, что по себестоимости и эффективности действия у нашей разработки очень адекватная цена", — рассказала в комментарии РИА Новости участник проекта, доцент кафедры "Пищевые технологии" ЮУрГУ Наталья Науменко, добавив, что конкретные сроки внедрения установки в работу зависят уже от капиталовложений производителей.

Разработанная в университете установка подходит и для очистки зерна, которое имеет сложную форму и поверхность. По словам Науменко, холодная плазма позволяет проникнуть в каждую микротрещину и приблизиться почти к стопроцентному обеззараживающему эффекту. Кроме того, эту технологию можно применять для обеззараживания внутренней упаковки товаров, например пакетов с соком.
"То есть можно не использовать химические обеззараживающие компоненты, которые могут попадать в продукты. В случае применения нашей технологии — все безопасно", — отметила эксперт.
© Фото предоставлено ЮУрГУУстойчивость зерна после обеззараживания холодной плазмой
Устойчивость зерна после обеззараживания холодной плазмой
© Фото предоставлено ЮУрГУ
Устойчивость зерна после обеззараживания холодной плазмой
Установка, генерирующая потоки холодного плазменного излучения, которое обеззараживает поверхность продуктов, разработана доцентом кафедры "Оптоинформатика" Артемом Лейви.
"На данный момент сотрудниками ЮУрГУ накоплена значительная база экспериментальных данных. На основе цифрового моделирования определены рациональные режимы обеззараживания для получения экологически чистой продукции и минимизации рисков возникновения интоксикации населения", — рассказывает руководитель проекта Ирина Потороко.
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Хорошие новостиХорошие новостиЮжно-Уральский государственный университет
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