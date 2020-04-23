"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Беспощадный обстрел всеми типами боеприпасов, разгон двигателя до критических режимов, многотысячные марши и сотни выстрелов из орудия — перед принятием на вооружение новые танки проходят жесточайшие испытания. По возможности военную технику отправляют в зону реальных боевых действий. На днях глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что новейший танк Т-14 "Армата" опробовали в Сирии. О танковых "экзаменах" — в материале РИА Новости.

От теории к практике

Проверка нового танка на соответствие тактико-техническому заданию порой занимает не один год. Бронетехнику тестируют по нескольким государственным стандартам: по составным частям, элементам конструкции и изделие целиком. Испытания начинаются еще на заводе — каждое предприятие ОПК обязано самостоятельно проверить свою продукцию.

Потом танк отправляют на госиспытания. Это самое интересное: бронетехнику обстреливают различными типами боеприпасов, всеми известными противотанковыми средствами, подрывают на минах и самодельных устройствах, взрывают рядом авиабомбы, артиллерийские снаряды, исследуют воздействие радиационных и бактериологических веществ.

В первую очередь при обстрелах опытных образцов проверяют пробиваемость бронеплит и сварных соединений, а также отдельных частей корпуса. Еще один важный этап — климатический.

"Техника должна сохранять работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — На заводах есть специальные климатические камеры, где танк подолгу проверяют при низких и высоких температурах".

Машины обкатывают в самых разных регионах страны — в ледяной Арктике и на жарком юге, где летом — 40-45 градусов. Кроме того, двигатель, систему управления огнем и вооружение тестируют в горной местности.

© Фото : Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Макет танка, подбитый в ходе основного этапа военных маневров © Фото : Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Макет танка, подбитый в ходе основного этапа военных маневров

Тысячи километров

Особое внимание уделяют выносливости машин при длительном пробеге, когда испытывают не только двигатель и трансмиссию, но и органы управления, средства связи.

"Трехсуточный марш с темпом 300-400 километров в день влияет не только на подвижные элементы, — отмечает Мураховский. — Важно понять, как после этого работает система управления огнем, в каком состоянии боеприпасы, как в целом чувствует себя экипаж — сохранит боеспособность или нет. То есть проверяется эргономика".

По словам бывшего руководителя Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковника Сергея Маева, в советское время танки на испытаниях несколько дней гоняли по всей стране.

"Колонны перспективных машин проходили по полторы-две тысячи километров, — вспоминает генерал. — К каждому танку был прикреплен специалист института-разработчика или Академии бронетанковых войск. Они оценивали все параметры, обеспечивающие боевое применение и эффективность. Как правило, такие операции не афишировали — все машины были зачехлены, все-таки новая разработка".

У тысячекилометровых пробегов в отечественном танкостроении давняя история. Вспомним хотя бы испытания легендарной "тридцатьчетверки" в 1940-м. Две опытные машины своим ходом перегнали из Харькова в Москву и обратно. В этом марше лично участвовал руководитель проекта Т-34 конструктор Михаил Кошкин.

Осознанный выбор

Финал программы испытаний — так называемая опытная войсковая эксплуатация. Только после этого государственная комиссия подписывает акт о рекомендации к принятию нового танка на вооружение.

"В войсках окончательно определяют надежность танка, делают вывод о его неприхотливости или, наоборот, капризности, возможностях эксплуатации и необходимых для этого средствах технического обслуживания и ремонта, — уточняет Мураховский. — В советское время новые на тот момент Т-64, Т-72, Т-80 именно таким путем поступали на вооружение. Сейчас также есть заказ от Минобороны на танки "Армата", тяжелые БМП, бронированные ремонтно-эвакуационные машины".

Тем не менее, даже если танк уже приняли на вооружение, испытания продолжаются. Экспортные машины проходят отдельный этап. Начинаются сравнительные тесты между главным претендентами на поставки за рубеж.

Так, например, было с Т-80, который Россия предлагала Греции в 1990-е. В тендере участвовали шесть танков — из США, Германии, Франции, Украины, Великобритании и России. Машины, по словам Сергея Маева, прошли очень суровые тесты, в том числе пробег на расстояние порядка 2,5 тысячи километров. Но Греция тогда все же выбрала технику другого производителя.

Маев приводит еще один пример — продажу танка Т-90 индийским Вооруженным силам. Индия уже определилась с выбором, однако все же хотела проверить машину перед заключением контракта.

"Три танка в сопровождении российских специалистов на три месяца отправили в пустыню Тар на границе с Пакистаном, — рассказывает генерал. — При этом индийцы потребовали двигатель мощностью в 1000 лошадиных сил, но у нас были только 840. Быстро создали двигатель В-92, повысили мощность, испытали и установили на машину".

Испытания в Индии были крайне тяжелыми. В целом Т-90 успешно выполнили программу, перегрелся только один танк. "Индийский механик-водитель специально его перегревал, несмотря на неоднократные предупреждения, — пояснил Маев. — Но, видимо, ему такую задачу поставили — он несколько раз довел температуру охлаждающей жидкости до недопустимых значений, и двигатель, что называется, потек".

Однако этот эпизод сыграл на руку российским специалистам. Они не стали менять двигатель целиком, хотя исправные в запасе имелись. Его восстановили прямо "в поле" с помощью простого заводского ремкомплекта. Всего за 15 часов неисправный мотор скинули на землю, заменили резиновые уплотнители и вернули обратно. После чего машина прошла еще 1500 километров.

"Этим мы подтвердили высокую надежность и ремонтопригодность Т-90, что стало решающим аргументом для индусов при принятии его на вооружение", — отмечает Маев.

© AP Photo / Channi Anand Танк Т-90 индийской армии © AP Photo / Channi Anand Танк Т-90 индийской армии

Все познается в бою

Впрочем, лучшее испытание любого вооружения — реальный бой. СССР множество новой техники прогнал через Афганистан. Там опробовали десятки образцов бронемашин, стрелковое оружие, самолеты и вертолеты, средства связи и радиолокационной разведки, боеприпасы.

Сегодня главный боевой полигон для российского оружия — Сирия. В ходе военной операции апробировали более двухсот образцов современного и модернизированного вооружения. В том числе новейшие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, высокоточные боеприпасы, авиационные комплексы, средства ПВО, РЭБ и связи.

Так, в Сирии успела повоевать боевая машина поддержки танков "Терминатор", построенная на базе основного боевого танка Т-90А, в небе арабской республики неоднократно летали истребители пятого поколения Су-57, объекты боевиков уничтожали модернизированные вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник". Российские военные применяли в Сирии новейшие роботизированные средства разминирования и беспилотные летательные аппараты.

По информации Минобороны, по итогам боевых действий дальнейшую разработку и производство более десяти типов перспективного российского вооружения прекратили, еще триста образцов вооружения модернизировали.