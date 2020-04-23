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2020-04-23T15:30
https://ria.ru/20200423/1570432920.html
"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки
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РИА Новости

"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки

08:00 23.04.2020 (обновлено: 15:30 23.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТанки Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области
Танки Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Беспощадный обстрел всеми типами боеприпасов, разгон двигателя до критических режимов, многотысячные марши и сотни выстрелов из орудия — перед принятием на вооружение новые танки проходят жесточайшие испытания. По возможности военную технику отправляют в зону реальных боевых действий. На днях глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что новейший танк Т-14 "Армата" опробовали в Сирии. О танковых "экзаменах" — в материале РИА Новости.

От теории к практике

Проверка нового танка на соответствие тактико-техническому заданию порой занимает не один год. Бронетехнику тестируют по нескольким государственным стандартам: по составным частям, элементам конструкции и изделие целиком. Испытания начинаются еще на заводе — каждое предприятие ОПК обязано самостоятельно проверить свою продукцию.
Потом танк отправляют на госиспытания. Это самое интересное: бронетехнику обстреливают различными типами боеприпасов, всеми известными противотанковыми средствами, подрывают на минах и самодельных устройствах, взрывают рядом авиабомбы, артиллерийские снаряды, исследуют воздействие радиационных и бактериологических веществ.
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В первую очередь при обстрелах опытных образцов проверяют пробиваемость бронеплит и сварных соединений, а также отдельных частей корпуса. Еще один важный этап — климатический.
"Техника должна сохранять работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — На заводах есть специальные климатические камеры, где танк подолгу проверяют при низких и высоких температурах".
Машины обкатывают в самых разных регионах страны — в ледяной Арктике и на жарком юге, где летом — 40-45 градусов. Кроме того, двигатель, систему управления огнем и вооружение тестируют в горной местности.
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМакет танка, подбитый в ходе основного этапа военных маневров
Макет танка, подбитый в ходе основного этапа военных маневров
© Фото : Министерство обороны РФ
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Макет танка, подбитый в ходе основного этапа военных маневров

Тысячи километров

Особое внимание уделяют выносливости машин при длительном пробеге, когда испытывают не только двигатель и трансмиссию, но и органы управления, средства связи.
"Трехсуточный марш с темпом 300-400 километров в день влияет не только на подвижные элементы, — отмечает Мураховский. — Важно понять, как после этого работает система управления огнем, в каком состоянии боеприпасы, как в целом чувствует себя экипаж — сохранит боеспособность или нет. То есть проверяется эргономика".
По словам бывшего руководителя Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковника Сергея Маева, в советское время танки на испытаниях несколько дней гоняли по всей стране.
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"Колонны перспективных машин проходили по полторы-две тысячи километров, — вспоминает генерал. — К каждому танку был прикреплен специалист института-разработчика или Академии бронетанковых войск. Они оценивали все параметры, обеспечивающие боевое применение и эффективность. Как правило, такие операции не афишировали — все машины были зачехлены, все-таки новая разработка".
У тысячекилометровых пробегов в отечественном танкостроении давняя история. Вспомним хотя бы испытания легендарной "тридцатьчетверки" в 1940-м. Две опытные машины своим ходом перегнали из Харькова в Москву и обратно. В этом марше лично участвовал руководитель проекта Т-34 конструктор Михаил Кошкин.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТанки Т-34 и ИС-3 (слева направо) во время показательного выезда на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
Танки Т-34 и ИС-3 (слева направо) во время показательного выезда на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Танки Т-34 и ИС-3 (слева направо) во время показательного выезда на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае

Осознанный выбор

Финал программы испытаний — так называемая опытная войсковая эксплуатация. Только после этого государственная комиссия подписывает акт о рекомендации к принятию нового танка на вооружение.
"В войсках окончательно определяют надежность танка, делают вывод о его неприхотливости или, наоборот, капризности, возможностях эксплуатации и необходимых для этого средствах технического обслуживания и ремонта, — уточняет Мураховский. — В советское время новые на тот момент Т-64, Т-72, Т-80 именно таким путем поступали на вооружение. Сейчас также есть заказ от Минобороны на танки "Армата", тяжелые БМП, бронированные ремонтно-эвакуационные машины".
Тем не менее, даже если танк уже приняли на вооружение, испытания продолжаются. Экспортные машины проходят отдельный этап. Начинаются сравнительные тесты между главным претендентами на поставки за рубеж.
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Так, например, было с Т-80, который Россия предлагала Греции в 1990-е. В тендере участвовали шесть танков — из США, Германии, Франции, Украины, Великобритании и России. Машины, по словам Сергея Маева, прошли очень суровые тесты, в том числе пробег на расстояние порядка 2,5 тысячи километров. Но Греция тогда все же выбрала технику другого производителя.
Маев приводит еще один пример — продажу танка Т-90 индийским Вооруженным силам. Индия уже определилась с выбором, однако все же хотела проверить машину перед заключением контракта.
"Три танка в сопровождении российских специалистов на три месяца отправили в пустыню Тар на границе с Пакистаном, — рассказывает генерал. — При этом индийцы потребовали двигатель мощностью в 1000 лошадиных сил, но у нас были только 840. Быстро создали двигатель В-92, повысили мощность, испытали и установили на машину".
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкТанк Т-90МС
Танк Т-90МС
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Танк Т-90МС
Испытания в Индии были крайне тяжелыми. В целом Т-90 успешно выполнили программу, перегрелся только один танк. "Индийский механик-водитель специально его перегревал, несмотря на неоднократные предупреждения, — пояснил Маев. — Но, видимо, ему такую задачу поставили — он несколько раз довел температуру охлаждающей жидкости до недопустимых значений, и двигатель, что называется, потек".
Однако этот эпизод сыграл на руку российским специалистам. Они не стали менять двигатель целиком, хотя исправные в запасе имелись. Его восстановили прямо "в поле" с помощью простого заводского ремкомплекта. Всего за 15 часов неисправный мотор скинули на землю, заменили резиновые уплотнители и вернули обратно. После чего машина прошла еще 1500 километров.
"Этим мы подтвердили высокую надежность и ремонтопригодность Т-90, что стало решающим аргументом для индусов при принятии его на вооружение", — отмечает Маев.
© AP Photo / Channi AnandТанк Т-90 индийской армии
Танк Т-90 индийской армии
© AP Photo / Channi Anand
Танк Т-90 индийской армии

Все познается в бою

Впрочем, лучшее испытание любого вооружения — реальный бой. СССР множество новой техники прогнал через Афганистан. Там опробовали десятки образцов бронемашин, стрелковое оружие, самолеты и вертолеты, средства связи и радиолокационной разведки, боеприпасы.
Сегодня главный боевой полигон для российского оружия — Сирия. В ходе военной операции апробировали более двухсот образцов современного и модернизированного вооружения. В том числе новейшие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, высокоточные боеприпасы, авиационные комплексы, средства ПВО, РЭБ и связи.
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Так, в Сирии успела повоевать боевая машина поддержки танков "Терминатор", построенная на базе основного боевого танка Т-90А, в небе арабской республики неоднократно летали истребители пятого поколения Су-57, объекты боевиков уничтожали модернизированные вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник". Российские военные применяли в Сирии новейшие роботизированные средства разминирования и беспилотные летательные аппараты.
По информации Минобороны, по итогам боевых действий дальнейшую разработку и производство более десяти типов перспективного российского вооружения прекратили, еще триста образцов вооружения модернизировали.
© Фото : Telegram-аккаунт пресс-службы президента СирииПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад посетил авиабазу ВКС России в Хмеймиме
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме
© Фото : Telegram-аккаунт пресс-службы президента Сирии
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад посетил авиабазу ВКС России в Хмеймиме
80912105527
РоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Виктор МураховскийВооруженные силы РФБезопасность
Популярные комментарии
Т-14, конечно, концептуально инновационный и производит хорошее впечатление, но почему не написали об объемах поставок в войска и что решили с двигателем? Тот же вопрос по Су-57. А то написали красиво, но наиболее актуальные вопросы не осветили.
23 апреля, 16:09
YSYuri SPb
9001018
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