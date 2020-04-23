Изоляторов не хватит. Коронавирус "освободил" тысячи зэков

Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США

© AP Photo / Matt Rourke, File Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. Переполненные камеры, антисанитария, запрет спиртовых гелей и отсутствие масок — во время инфекционной пандемии трудно представить условия хуже. Однако сотни тысяч заключенных по всему миру переживают нынешние времена именно так. Пока одни страны объявляют амнистию и обеспечивают колонии масками, другие отказываются разгружать забитые казематы.

Особо опасное место

Одна из главных рекомендаций по борьбе с COVID-19 — социальное дистанцирование, но перенаселенность колоний — вечная история. Скопление людей приводит к росту насилия и недоступности медицинской помощи.

Особая проблема — гигиена. В исправительных учреждениях часто запрещены антисептические гели, ведь из них можно сделать алкогольный напиток. И даже мыло во многих тюрьмах приходится покупать самостоятельно.

Поэтому верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала разгрузить тюрьмы, чтобы не допустить в них распространения эпидемии. "Властям стоит рассмотреть возможность освободить особо уязвимых перед COVID-19 людей — пожилых, больных, а также осужденных за неопасные правонарушения", — рекомендовала представитель ООН.

Волю уязвимым

В самом зараженном городе планеты — Нью-Йорке — от коронавируса погибли уже более десяти тысяч человек. Колоссальную нагрузку на морги и кладбища собираются ослабить с помощью захоронений на острове Харт вблизи Бронкса. Роль могильщиков должны исполнить заключенные тюрьмы Райкерс.

Но колония сама стала рассадником инфекции. На 20 апреля там 365 диагнозов COVID-19, то есть индекс заражения — 9,18 процента. Для сравнения: в Ухане этот показатель был 0,12, а в Нью-Йорке сейчас — 1,62.

На 21 апреля из 143,6 тысячи заключенных федеральных тюрем коронавирус обнаружили у 540. Из десяти тысяч сотрудников — у 323. Конечно, ситуация везде разная. В тюрьме округа Язу (Миссисипи) заразились 69 осужденных и два сотрудника. В городе Либон (Огайо) среди отбывающих наказание инфицированы 52, среди охранников — 46. Шестеро скончались.

В тюрьме Данбери штата Коннектикут, где содержат российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного к двадцати годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, коронавирус у двух десятков человек. Скончался один — сокамерник россиянина. "Он находился в непосредственной близости от Константина Ярошенко, расстояние до него было меньше двух метров", — сообщил адвокат летчика Алексей Тарасов.

По его словам, погибшему до последнего отказывали в медицинской помощи. Ярошенко заметил у себя симптомы COVID-19. Десятого апреля ему измерили температуру и с тех пор никаких обследований не проводили. Стоит отметить, что Москва неоднократно пыталась вернуть Ярошенко, однако Минюст США не реагировал на просьбы.

В итоге 22 апреля мужчину все же направили на медицинское обследование, рассказали в генконсульстве России в Нью-Йорке.

© AP Photo / Douglas Healey Американская тюрьма Данбери © AP Photo / Douglas Healey Американская тюрьма Данбери

В Федеральном бюро тюрем США заверяют: инфекция под контролем. Генпрокурор Уильям Барр поручил отправить всех, кого можно, на так называемое домашнее заключение.

Окружная тюрьма Кайахога в Огайо одной из первых отпустила двести человек: на испытательный срок или снизив сумму залога. В Лос-Анджелесе, где больше всего мест заключения, — около четырех тысяч, но к середине апреля амнистию прекратили.

В Нью-Йорке освободили по меньшей мере 900 осужденных за ненасильственные преступления. Так пусто в тюрьмах города не было со времен Второй мировой войны.

Вирус, дарующий свободу

В Иране объявили частичную амнистию из-за пандемии. На волю вышли более 85 тысяч человек. Из них десять тысяч помиловали.

Масштабный исход заключенных планируют в Турции. На начало апреля в стране зафиксировали 17 заражений в тюрьмах, три летальных исхода. Парламент решил временно освободить 45 тысяч человек. Они будут находиться под судебным контролем до конца мая, в случае необходимости "отпуск" продлят. Еще примерно столько же амнистируют полностью.

В Европе, однако, власти не готовы на такие шаги. В Германии первые заражения в местах лишения свободы выявили 24 марта. Прекратили транспортировку заключенных в другие регионы и по возможности заменили тюрьму штрафом.

Но амнистия пока состоялась только в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Это коснулось тысячи человек, чей срок и так подходил к концу. Осужденные за сексуальные и другие насильственные преступления остались за решеткой.

В Италии в марте выпустили 1600 человек. Среди них оказались три престарелых криминальных авторитета. Тюрьмам выделили 200 тысяч масок и 760 тысяч пар перчаток. Но изолировать зараженных сложно. По данным на конец марта, на карантине в итальянских тюрьмах находились 260 человек, сколько инфицированных, не уточняли.

© AP Photo Освобожденные заключенные сидят в автобусе в Синджане под Анкарой, Турция © AP Photo Освобожденные заключенные сидят в автобусе в Синджане под Анкарой, Турция

В Испании амнистию не объявили, хотя среди заключенных есть скончавшиеся от COVID-19. Тюрьмы обеспечили 40 тысячами защитных масок, помещения продезинфицировали.

Во Франции освободили более пяти тысяч человек. По данным на конец марта, в 50 колониях страны выявили 21 зараженного, из 42 тысяч сотрудников — около полусотни.

На юге Франции отбывающие наказание в одной из тюрем подали жалобу. "Ни у сотрудников, ни у заключенных нет средств защиты, только посещение запретили", — возмущался адвокат Хадижа Одия. Масок и санитайзеров его клиентам так и не предоставили. Лишь рекомендовали держаться в метре друг от друга.

Тяжелая ситуация в Британии. Первый заключенный — 84-летний мужчина — умер 22 марта. Спустя несколько дней скончались еще два пожилых арестанта. В начале апреля в 29 британских тюрьмах вирус подхватили 88 человек. Туда доставили 50 тысяч масок для персонала и временно отменили запрет на антисептический гель.

В Англии и Уэльсе освободили четыре тысячи неопасных преступников, которым до конца срока оставалось не более двух месяцев, однако при малейшем нарекании их вернут обратно под стражу. В Северной Ирландии отпустили 200 заключенных. В Шотландии — более сотни.

Смертный приговор

Но настоящая бомба замедленного действия — азиатские тюрьмы. Например, исправительный центр номер два камбоджийской столицы Пномпеня рассчитан на 350 человек, а содержится там в пять раз больше. Правозащитная организация Amnesty International призвала правительство разгрузить тюрьмы, дополнив сообщение видеозаписью, где заключенные спят на полу вплотную друг к другу.

Некоторые из тюрем Юго-Восточной Азии забиты под завязку. Самые многолюдные — на Филиппинах. В Бангладеш все камеры переполнены в два раза. Такая же картина — в Камбодже и Индонезии. Суды Шри-Ланки, Афганистана, Непала, Таиланда лишают свободы больше людей, чем могут вместить исправительные учреждения.

Пока только одна юго-восточная страна объявила об условно-досрочном освобождении — Индонезия. Там по УДО вышли 35,5 тысячи заключенных, отсидевших более двух третей срока.

Беспокойство ООН вызывает Латинская Америка. В Венесуэле, по словам правозащитников, в антисанитарии содержат 110 тысяч узников. В одной из тюрем колумбийской Боготы из-за коронавируса начался бунт, погибли 23 человека.

В Бразилии полторы тысячи зэков сбежали из четырех тюрем. Вернуть удалось меньше половины.