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Культура
2020-04-23T02:50
https://ria.ru/20200423/1570432204.html
Рассел Кроу объяснил, почему в "Гладиаторе" не могло быть хорошего конца
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РИА Новости

Рассел Кроу объяснил, почему в "Гладиаторе" не могло быть хорошего конца

02:50 23.04.2020
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© Dreamworks LLC/Universal Pictures (2000)Кадр из фильма "Гладиатор"
Кадр из фильма Гладиатор
© Dreamworks LLC/Universal Pictures (2000)
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Австралийский и американский актер Рассел Кроу объяснил, почему судьба его персонажа генерала Максимуса Меридия в драме Ридли Скотта "Гладиатор" не могла сложиться иначе, сообщает DigitalSpy.
По его словам, изначально герой должен был выжить. Но за несколько недель до старта съемок, сценарий сильно изменили, в том числе и линию Максимуса. Создатели картины поняли, что хороший финал не имеет смысла для сюжета.

"Эта речь в середине фильма, где я говорю "Меня зовут Максимус…" и т.д. – предсмертная записка", – прокомментировал актер. – Помню, как Ридли Скотт подходил ко мне на съемочной площадке и говорил: "Послушай, учитывая, что у твоего персонажа есть только одна цель – отомстить за убийство жены и сына, не понимаю, что он будет делать, когда достигнет этого?" Я тогда шутил: "Может, Максимус откроет пиццерию у Колизея?". Но на самом деле он действительно хотел только одного: встретиться с женой в загробной жизни и извиниться за то, что не был рядом с ней. И это все".

Ранее Рассел Кроу рассказывал, что во время работы над эпизодом, в котором Максимус снимает шлем и произносит легендарную речь перед императором Коммодом (Хоакин Феникс), он столкнулся с забавной проблемой.
"Знаете, из-за этого шлема ужасно электризовались волосы, – со смехом вспоминал актер. – Я как только не пытался это исправить: снимал его и медленно, и быстро, но несколько волосков на макушке все равно вставали, будто я – король телепузиков".
© DreamWorks SKG/Universal Pictures (2000)Кадр из фильма "Гладиатор"
Кадр из фильма Гладиатор
© DreamWorks SKG/Universal Pictures (2000)
Кадр из фильма "Гладиатор"
В итоге Ридли Скотт решил в этот момент показывать актера крупным планом, когда он поворачивается к Коммоду.
"Вы видите лишь лоб и подбородок", – подчеркнул Кроу.
Актер, который получил за эту роль премию "Оскар", добавил, что во время съемок постоянно происходили похожие накладки. Но их все удалось исправить.
Кадр из фильма Мстители: Финал
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КультураКино и сериалыНовости культурыРидли СкоттРассел КроуХоакин Феникс
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