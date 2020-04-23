Рассел Кроу объяснил, почему в "Гладиаторе" не могло быть хорошего конца

"Эта речь в середине фильма, где я говорю "Меня зовут Максимус…" и т.д. – предсмертная записка", – прокомментировал актер. – Помню, как Ридли Скотт подходил ко мне на съемочной площадке и говорил: "Послушай, учитывая, что у твоего персонажа есть только одна цель – отомстить за убийство жены и сына, не понимаю, что он будет делать, когда достигнет этого?" Я тогда шутил: "Может, Максимус откроет пиццерию у Колизея?". Но на самом деле он действительно хотел только одного: встретиться с женой в загробной жизни и извиниться за то, что не был рядом с ней. И это все".