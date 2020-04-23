В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Кадр из японского мультика о Чебурашке и крокодиле Гене

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мультипликаторы из Японии представили новую короткометражку о Чебурашке, Мультипликаторы из Японии представили новую короткометражку о Чебурашке, сообщает Anime News Network.

Персонажи говорят на японском, а ролик выполнен в 3D-анимации. При этом с помощью музыки и декораций бережно воссоздана ретро атмосфера оригинала — советского кукольного мультфильма.

Крокодил Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов, и “неизвестный науке зверь с большими ушами” помогает своему новому другу завоевать популярность в зоопарке.

Это не первый проект о Чебурашке, созданный в Стране восходящего солнца. Семнадцать лет назад японская компания SP International выкупила у "Союзмультфильма" права на распространение на своей территории мультфильмов о приключениях персонажа из книг Эдуарда Успенского до 2023 года.

в 2010-м выходил рисованный сериал, состоящий из 26 эпизодов, а в 2013-м — полнометражный фильм.