ФРС заготовила обвал доллара к концу года

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американская денежная единица сильна как никогда: из-за эпидемии коронавируса и обвала нефтяных цен инвесторы перекладывают средства в главную резервную валюту мира, способствуя ее укреплению. Но, как предупреждают аналитики крупнейших международных банков, уже к концу года доллар обесценится из-за беспрецедентных мер поддержки экономики, на которые пошла ФРС.

Снимает сливки

Индекс доллара, отражающий курс к шести главным мировым валютам, почти месяц держится выше 100, то есть американская денежная единица стабильно укрепляется. За первый квартал у нее лучший результат в мире — плюс 2,8%. И это несмотря на обвал фондовых рынков, облигаций. Эпидемия и падение нефтяных котировок заставляют инвесторов спасаться в защитных активах.

Соответственно, массовое бегство в доллар обрушило валюты развивающихся стран и спрос на их ценные бумаги. По данным Института международных финансов, отток средств рекордный: за 45 дней — 30 миллиардов.

Все валюты ослабели. Российский рубль и мексиканский песо — почти на 20%. Этому способствовало и то, что нефтяные котировки из-за пандемии и карантина упали до уровня девяностых годов прошлого века. Столь сильный обвал цен на сырье — один из признаков неизбежного спада в мировой экономике.

О начале глобальной рецессии уже объявил Международный валютный фонд. По прогнозу МВФ, нынешний кризис окажется самым глубоким со времен Великой депрессии и превзойдет финансовый крах 2009 года. Пандемия коронавируса нанесет ущерб в девять триллионов долларов.

Рост будет недолгим

Как считают в Goldman Sachs, в краткосрочной перспективе американская валюта продолжит дорожать из-за неопределенности на рынках. Но к концу года тренд переменится. Прежде всего из-за агрессивных мер, предпринятых Федеральной резервной системой США для поддержки экономики.

Во втором квартале, по оценкам ФРС, ВВП США сократится на 50%. В таких условиях регулятор пошел на беспрецедентное снижение процентной ставки, за два экстренных заседания в марте практически ее обнулив.

Напомним, до пандемии в Соединенных Штатах была самая высокая ключевая ставка среди развитых экономик. Это укрепляло американскую валюту за счет так называемого керри-трейда: инвесторы брали кредиты в других странах, конвертировали в доллары и покупали ценные бумаги, получая гарантированный доход.

Но теперь все иначе.

"Устранив различия в процентных ставках, центральные банки убили керри-трейд, вынудив инвесторов не гнаться за сиюминутной прибылью, а фокусироваться на долгосрочных перспективах", — указывает Уго Лансиони, глава валютного отдела Neuberger Berman. В результате интерес спекулянтов к доллару резко снизился.

ФРС задушит доллар

Скажется и увеличение количества долларов в финансовой системе. Федрезерв ввел новый механизм, временно позволяющий международным монетарным властям обменивать казначейские облигации США на доллары. Это понадобилось для решения проблем с ликвидностью, возникших тоже из-за коронавируса.

Регулятор пообещал приобрести казначейские облигации как минимум на 500 миллиардов долларов и ипотечные бумаги на 200 миллиардов в рамках программы количественного смягчения. А в конце марта в ФРС заявили о неограниченной скупке ценных бумаг для поддержки финансового рынка.

"Нынешний огромный спрос на американскую валюту объясняется тем, что номинированные в долларах бумаги в любой момент можно перепродать Федрезерву", — отметила в Twitter ветеран Уолл-стрит, экс-глава пенсионного подразделения Morgan Stanley Кейтлин Лонг.

Уже сейчас баланс Федрезерва вырос до 6,42 триллиона долларов — это почти 30% докризисного американского ВВП. И скупка бумаг продолжится.

Подписанный Трампом пакет чрезвычайных мер на 2,2 триллиона также окажет на доллар мощное давление. Ожидают, что в 2020 году дефицит бюджета США утроится — до четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны.