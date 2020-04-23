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2020-05-06T18:55
https://ria.ru/20200423/1570427999.html
ФРС заготовила обвал доллара к концу года
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РИА Новости

ФРС заготовила обвал доллара к концу года

08:00 23.04.2020 (обновлено: 18:55 06.05.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американская денежная единица сильна как никогда: из-за эпидемии коронавируса и обвала нефтяных цен инвесторы перекладывают средства в главную резервную валюту мира, способствуя ее укреплению. Но, как предупреждают аналитики крупнейших международных банков, уже к концу года доллар обесценится из-за беспрецедентных мер поддержки экономики, на которые пошла ФРС.

Снимает сливки

Индекс доллара, отражающий курс к шести главным мировым валютам, почти месяц держится выше 100, то есть американская денежная единица стабильно укрепляется. За первый квартал у нее лучший результат в мире — плюс 2,8%. И это несмотря на обвал фондовых рынков, облигаций. Эпидемия и падение нефтяных котировок заставляют инвесторов спасаться в защитных активах.
Соответственно, массовое бегство в доллар обрушило валюты развивающихся стран и спрос на их ценные бумаги. По данным Института международных финансов, отток средств рекордный: за 45 дней — 30 миллиардов.
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Все валюты ослабели. Российский рубль и мексиканский песо — почти на 20%. Этому способствовало и то, что нефтяные котировки из-за пандемии и карантина упали до уровня девяностых годов прошлого века. Столь сильный обвал цен на сырье — один из признаков неизбежного спада в мировой экономике.

О начале глобальной рецессии уже объявил Международный валютный фонд. По прогнозу МВФ, нынешний кризис окажется самым глубоким со времен Великой депрессии и превзойдет финансовый крах 2009 года. Пандемия коронавируса нанесет ущерб в девять триллионов долларов.

Рост будет недолгим

Как считают в Goldman Sachs, в краткосрочной перспективе американская валюта продолжит дорожать из-за неопределенности на рынках. Но к концу года тренд переменится. Прежде всего из-за агрессивных мер, предпринятых Федеральной резервной системой США для поддержки экономики.
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Во втором квартале, по оценкам ФРС, ВВП США сократится на 50%. В таких условиях регулятор пошел на беспрецедентное снижение процентной ставки, за два экстренных заседания в марте практически ее обнулив.
Напомним, до пандемии в Соединенных Штатах была самая высокая ключевая ставка среди развитых экономик. Это укрепляло американскую валюту за счет так называемого керри-трейда: инвесторы брали кредиты в других странах, конвертировали в доллары и покупали ценные бумаги, получая гарантированный доход.
Но теперь все иначе.

"Устранив различия в процентных ставках, центральные банки убили керри-трейд, вынудив инвесторов не гнаться за сиюминутной прибылью, а фокусироваться на долгосрочных перспективах", — указывает Уго Лансиони, глава валютного отдела Neuberger Berman. В результате интерес спекулянтов к доллару резко снизился.

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ФРС задушит доллар

Скажется и увеличение количества долларов в финансовой системе. Федрезерв ввел новый механизм, временно позволяющий международным монетарным властям обменивать казначейские облигации США на доллары. Это понадобилось для решения проблем с ликвидностью, возникших тоже из-за коронавируса.

Регулятор пообещал приобрести казначейские облигации как минимум на 500 миллиардов долларов и ипотечные бумаги на 200 миллиардов в рамках программы количественного смягчения. А в конце марта в ФРС заявили о неограниченной скупке ценных бумаг для поддержки финансового рынка.

"Нынешний огромный спрос на американскую валюту объясняется тем, что номинированные в долларах бумаги в любой момент можно перепродать Федрезерву", — отметила в Twitter ветеран Уолл-стрит, экс-глава пенсионного подразделения Morgan Stanley Кейтлин Лонг.
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Уже сейчас баланс Федрезерва вырос до 6,42 триллиона долларов — это почти 30% докризисного американского ВВП. И скупка бумаг продолжится.

Подписанный Трампом пакет чрезвычайных мер на 2,2 триллиона также окажет на доллар мощное давление. Ожидают, что в 2020 году дефицит бюджета США утроится — до четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны.
Аналитики не исключают, что баланс Федеральной резервной системы к окончанию коронавирусного кризиса раздуется до десяти триллионов. А поскольку все эти деньги по сути — результат работы печатного станка, бегство инвесторов от ничем не обеспеченной валюты — лишь вопрос времени.
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Коронавирус COVID-19МВФФедеральная резервная система СШАСШАЭкономический кризисЭкономика
Популярные комментарии
Хотим того или нет, именно мы все равно заплатим за это. Пока не будет разрушена современная финансовая система, запад будет экспортировать свою инфляцию всем остальным странам и жить за наш счет. Ничего не изменилось со времен колониализма, изменилось только качество событий. Они будут печатать свои фантики ( образно- бусы) а мы продавать за них ресурсы , труд... а кто то и землю.....
23 апреля, 09:50
Odyssey Skiff
23212229
Миром правит транснациональный олигархат. И им глубоко до фонаря всё. Они не воспринимают доллар, как американскую валюту. Для их доллар, это их валюта, их богатства. И ради этого, они заставят весь мир его поддерживать.
23 апреля, 10:12
Игорь Громов
12630428
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