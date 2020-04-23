Что смотреть онлайн 23 апреля. Расписание трансляций

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Сегодня в Сети запланированы трансляции на любой вкус: не только записи спектаклей, среди них, например, опера с Анной Нетребко, но и светская премьера фильма "Спутник" с Федором Бондарчуком. О том, что интересного можно найти в Интернете - в материале РИА Новости.
Утро
С 2:30 (23 апреля) до 01:30 (24 апреля) можно посмотреть запись спектакля Метрополитен-оперы "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха. В фантасмагоричной постановке 2009 года появляются и сам поэт, и герои его повестей. Здесь сыграли Анна Нетребко, Джозеф Каллея, Екатерина Губанова, Кейт Линдси. Режиссер Бартлетт Шер, дирижер Джеймс Ливайн.
В 11:00 Владимирский театр кукол проведет трансляцию "Маугли" по знаменитой сказке Редьярда Киплинга. Режиссер-постановщик – Алексей Ложкин.
День
В 13:00 Берлинская государственная опера представит запись "Триумфа времени и бесчувствия" Генделя. Пожалуй, одной из самых популярных работ композитора – за последние годы постановку в разах театрах мира осуществили Юрген Флимм, Кшиштоф Варликовский, Константин Богомолов. Театр представит работу Юргена Флимма и дирижера Себастьяна Руланда.
В 14:00 в ГМИИ в рамках программы "Спросите хранителя" пройдет прямой эфир "Индийская скульптура из собрания ГМИИ им А.С. Пушкина: древность и средневековье". Куратор музея Кира Вязовикина расскажет о коллекции индийского искусства, ее происхождении и самых интересных предметах. Трансляции встреч - в соцсетях музея.
В 15:00 санкт-петербургский ТЮЗ Брянцева покажет постановку "Плыл кораблик белопарусный" по северным сказкам Бориса Шергина. В основе инсценировки – "Золоченые лбы", "Варвара Ивановна" и "Как внук ходил умных искать".
В 16:00 Театр имении Наталии Сац представит восточную музыкальную сказку Совета Вареласа "Волшебная лампа Аладдина".
В 16:30 все, кто интересуется историей, могут присоединиться к трансляции Русского музея. Он проведет открытый показ фильма "Александр III. Бронзовый странник" и онлайн-лекцию "Александр III и прикладное искусство"
В 17:00 пермский Театр-Театр покажет комедийную постановку "Честный авантюрист" по пьесе Карло Гольдони. Идеальный вариант, чтобы окунуться в атмосферу приключений, интриг и игры в притворство. Режиссер – Геннадий Тростянецкий. Спектакль уже снят из репертуара.
© Фото : Театр-ТеатрСцена из постановки "Честный авантюрист"
© Фото : Театр-Театр
Сцена из постановки "Честный авантюрист"
В 17:00 в ГМИИ - образовательный онлайн-курс "Скрытая символика и апокрифы в картинах немецких художников эпохи Поздней готики и Возрождения". Трансляция лекции, которую прочитает заведующий отделом искусства старых мастеров музея Вадим Садков, пройдет в соцсетях музея.
В 17:30 Гамбургский балет покажет "Смерть в Венеции" на музыку Баха и Вагнера. Постановка Джона Ноймайера была записана в 2004 году, принимали участие Ллойд Риггинс, Эдвин Ревазов, Элен Буше.
В 18:30 пройдет светская онлайн-премьера фильма "Спутник" режиссера Егора Абраменко. В прямом эфире создатели космического триллера представят проект, потом исполнители главных ролей (Петр Федоров, Оксана Акиньшина, Федор Бондарчук) и продюсеры ответят на вопросы, заранее присланные пользователями соцсети. В конце прямой трансляции покажут эксклюзивные первые 15 минут фильма.
© Кинокомпания "Водород", Art Pictures Studio, Hype Film, НМГ Студия, Фонд кино, СТС, 2020
Петр Федоров в фильме "Спутник"
1 из 3
Петр Федоров в фильме "Спутник"
© Кинокомпания "Водород", Art Pictures Studio, Hype Film, НМГ Студия, Фонд кино, СТС, 2020
© Кинокомпания "Водород", Art Pictures Studio, Hype Film, НМГ Студия, Фонд кино, СТС, 2020
Оксана Акиньшина в фильме "Спутник"
2 из 3
Оксана Акиньшина в фильме "Спутник"
© Кинокомпания "Водород", Art Pictures Studio, Hype Film, НМГ Студия, Фонд кино, СТС, 2020
© Кинокомпания "Водород", Art Pictures Studio, Hype Film, НМГ Студия, Фонд кино, СТС, 2020
Федор Бондарчук в фильме "Спутник"
3 из 3
Федор Бондарчук в фильме "Спутник"
© Кинокомпания "Водород", Art Pictures Studio, Hype Film, НМГ Студия, Фонд кино, СТС, 2020
1 из 3
Петр Федоров в фильме "Спутник"
© Кинокомпания "Водород", Art Pictures Studio, Hype Film, НМГ Студия, Фонд кино, СТС, 2020
2 из 3
Оксана Акиньшина в фильме "Спутник"
© Кинокомпания "Водород", Art Pictures Studio, Hype Film, НМГ Студия, Фонд кино, СТС, 2020
3 из 3
Федор Бондарчук в фильме "Спутник"
© Кинокомпания "Водород", Art Pictures Studio, Hype Film, НМГ Студия, Фонд кино, СТС, 2020
Вечер
В 19:00 Новая опера проведет дискуссию и потом онлайн-трансляцию концертного исполнения оперы "Виндзорские проказницы", дирижер Феликс Коробов
В 19:00, Театр Вахтангова покажет "Мадемуазель Нитуш" в записи 2006 года с Александром Олешко, Нонной Гришаевой, Марией Ароновой, постановка Владимира Иванова.
В 19:00 Геликон-опера покажет запись воссоздания исторической постановки К. С. Станиславского 1922 года "Евгения Онегина". Запись 2016 года.
В 19:00 из Центра на Страстном начнется трансляция фестиваля "Твой шанс" и будет показан спектакль студентов Театрального института имени Бориса Щукина "Процесс" Кафки в постановке Павла Сафонова.
© Фото : Центр на СтрастномПостановка "Процесс"
© Фото : Центр на Страстном
Постановка "Процесс"
В 19:00 аукционном доме "Литфонд" начнутся онлайн-торги редких книг, рукописей, автографов, фотографий. Отдельный блок - подборка книг по истории Кавказа XIX века ("Описание Кавказа с кратким историческим и статистическим описанием Грузии","Картина Кавказского края, принадлежащего России, и сопредельных оному земель").
В 19:00 Александринский театр - постановку Николая Рощина "Старая женщина высиживает". Трансляция - на триколор.тв, а завтра просмотр будет доступен в соцсетях театра.
В 19:00 В Яндекс.Эфире начнется трансляция "Князя Игоря" Пермского театра Оперы и Балета,
В 19:00 Концертный зал имени Чайковского представит трансляцию концерта оркестра имени Светланова. Василий Петренко - дирижер, Акико Суванаи - скрипка. В программе - "Петрушка" Стравинского и – концерт для скрипки с оркестром Корнгольда. А Московская консерватория покажет запись концерта "Моцарт. Виртуозная музыка для скрипки. Часть II". Дирижер и солист Сергей Стадлер (скрипка), солистка Юлия Музыченко (сопрано).
В 19:00 В Московском театре мюзикла две онлайн премьеры - Шоу "Реверс", которое стирает границы между драмой, физическим театром, танцами и сложнейшей акробатикой, и мюзикл "Растратчики" на музыку Максима Леонидова по повести Валентина Катаева.
В 19:00 проект "Большие гастроли" на своем сайте представит постановку Тверского ТЮЗа "Тайм-аут" по пьесе Марины Крапивиной, режиссер Владимир Скворцов..
В 20:00 театр "Балтийский дом" представит свою версию греческого мифа "Сизиф и камень".