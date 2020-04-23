Что смотреть онлайн 23 апреля. Расписание трансляций

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Сегодня в Сети запланированы трансляции на любой вкус: не только записи спектаклей, среди них, например, опера с Анной Нетребко, но и светская премьера фильма "Спутник" с Федором Бондарчуком. О том, что интересного можно найти в Интернете - в материале РИА Новости.